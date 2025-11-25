Відео
Що робити з компостом у мороз — пʼять порад для дачників

Що робити з компостом у мороз — пʼять порад для дачників

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 02:45
Оновлено: 20:40
Як доглядати за компостом взимку - правила зберігання і поради городникам
Купа компосту в снігу. Фото: iStockphoto

Взимку процес компостування сповільнюється, тому важливо правильно підготувати яму ще восени. Дотримуючись кількох простих правил, можна зберегти тепло і забезпечити активне перегнивання навіть у холод.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за компостною ямою взимку, щоб навесні отримати якісне добриво.

Читайте також:

Як підготувати компостну яму до зими

Перед морозами важливо створити правильний шаровий склад:

  • На дно насипте гілки або тріски — це дренаж і теплоізоляція.
  • Коли купа досягне 50 см, присипте її землею (5-10 см).
  • Додавайте листя, сіно, тирсу, траву без насіння — різноманітність прискорює перегнивання.
  • Якщо компост сухий, злегка зволожте його водою або снігом, щоб підтримати мікрофлору.

Заглиблення та утеплення

Компост краще зберігає тепло у ямі глибиною не менше 80 см. По периметру встановіть дерев’яну огорожу або короб, накрийте фанерою чи шифером. Для утеплення додайте шар торфу або соломи — вони зберігають вологу й виділяють тепло. Не забувайте про вентиляційні отвори.

Поширені помилки

  1. Герметичне накриття. Без повітря компост "задихається" і зупиняє перегнивання.
  2. Надлишок вологи. Перезволожена купа починає гнити й виділяти неприємний запах.
  3. Харчові рештки. Узимку вони не розкладаються і приваблюють гризунів.
  4. Мілка яма. Якщо шар тонкий, компост промерзає, тому потрібна глибина щонайменше 80 см.

Як перевірити стан компосту

Торкніться середини купи — вона має бути теплішою за поверхню. Легкий запах землі означає, що процес іде правильно. Якщо верхній шар підмерз, просто додайте трохи соломи або листя, щоб утримати тепло всередині.

Ми вже писали про те, чому не можна тримати картоплю поруч із яблуками та як правильно організувати зберігання.

Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту та майбутнього врожаю.

Детальніше розповідали про те, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку.

зима поради ефективні способи догляд компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
