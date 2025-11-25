Як доглядати за компостом взимку - правила зберігання і поради городникам

Купа компосту в снігу. Фото: iStockphoto

Взимку процес компостування сповільнюється, тому важливо правильно підготувати яму ще восени. Дотримуючись кількох простих правил, можна зберегти тепло і забезпечити активне перегнивання навіть у холод.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за компостною ямою взимку, щоб навесні отримати якісне добриво.

Як підготувати компостну яму до зими

Перед морозами важливо створити правильний шаровий склад:

На дно насипте гілки або тріски — це дренаж і теплоізоляція.

Коли купа досягне 50 см, присипте її землею (5-10 см).

Додавайте листя, сіно, тирсу, траву без насіння — різноманітність прискорює перегнивання.

Якщо компост сухий, злегка зволожте його водою або снігом, щоб підтримати мікрофлору.

Заглиблення та утеплення

Компост краще зберігає тепло у ямі глибиною не менше 80 см. По периметру встановіть дерев’яну огорожу або короб, накрийте фанерою чи шифером. Для утеплення додайте шар торфу або соломи — вони зберігають вологу й виділяють тепло. Не забувайте про вентиляційні отвори.

Поширені помилки

Герметичне накриття. Без повітря компост "задихається" і зупиняє перегнивання. Надлишок вологи. Перезволожена купа починає гнити й виділяти неприємний запах. Харчові рештки. Узимку вони не розкладаються і приваблюють гризунів. Мілка яма. Якщо шар тонкий, компост промерзає, тому потрібна глибина щонайменше 80 см.

Як перевірити стан компосту

Торкніться середини купи — вона має бути теплішою за поверхню. Легкий запах землі означає, що процес іде правильно. Якщо верхній шар підмерз, просто додайте трохи соломи або листя, щоб утримати тепло всередині.

