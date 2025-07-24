Что можно посадить после лука на огороде в июле 2025 — список растений, советы дачникам

Дачник с собранным урожаем лука в руках. Фото: Freepik

Настоящие дачники никогда не оставляют грядки, в частности, и после лука, пустыми, и всегда стараются их чем-то заполнить. Узнайте, что можно посадить на месте, где у вас рос этот популярный овощ, чтобы не испортить будущий урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Что сделать после сбора урожая лука на огороде в июле 2025 года

Как только вы выкопали лук на огороде, проверьте почву — если она истощена, подкормите ее готовым комплексным удобрением или компостом. Сам по себе лук уничтожает патогенную микрофлору, поэтому растения, которые вы посадите после него, не будут страдать от заболеваний.

Но чтобы не прогадать и не испортить будущий урожай, лучше знать, какие культуры можно сажать после овоща на огороде.

Выращенный урожай лука на огороде. Фото: Pinterest

Что стоит посадить после лука на огороде в июле 2025 года

Прежде, чем сажать что-то после лука, обязательно изучите вегетационный период растений. Он должен составлять 30-60 дней, чтобы вы успели собрать урожай до снижения температуры на улице. Также это должны быть культуры, которые выдерживают много света и высокие температуры воздуха.

Такими растениями могут быть представители зелени, а именно:

Петрушка

Укроп

Рукола

Кинза

Шпинат

Кресс-салат

Также это могут быть овощи, в частности:

Ранние сорта редьки и редиски

Ранние сорта огурцов

Ранние сорта пекинской капусты, которые стоит сажать в конце июля и можно хранить зимой

Бобовые растения, например, горох, которые насытят почву азотом

Кроме того, дачники разрешают посеять на месте лука на огороде некоторые виды сидератов, которые подпитывают почву и улучшают ее структуру. Сидераты закладывают в почву осенью, когда дачники перекапывают огород. Речь идет о таких растениях, как:

Горчица

Рапс

Фацелия

Люцерна

Напомним, мы писали о том, когда лучше собирать урожай лука на огороде в 2025 году.

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