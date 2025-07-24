Що можна посадити після цибулі на городі в липні 2025 — список рослин, поради дачникам

Дачник із зібраним врожаєм цибулі в руках. Фото: Freepik

Справжні дачники ніколи не залишають грядки, зокрема, і після цибулі, порожніми, і завжди намагаються їх чимось заповнити. Дізнайтеся, що можна посадити на місці, де у вас ріс цей популярний овоч, щоб не зіпсувати майбутній врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Що зробити після збору врожаю цибулі на городі в липні 2025 року

Щойно ви викопали цибулю на городі, перевірте ґрунт — якщо він виснажений, підживіть його готовим комплексним добривом або компостом. Сама по собі цибуля знищує патогенну мікрофлору, тому рослини, які ви посадите після неї, не страждатимуть від захворювань.

Але щоб не прогадати і не зіпсувати майбутній врожай, краще знати, які культури можна садити після овоча на городі.

Вирощений врожай цибулі на городі. Фото: Pinterest

Що варто посадити після цибулі на городі в липні 2025 року

Перш, ніж садити щось після цибулі, обов’язково вивчіть вегетаційний період рослин. Він має ставити 30-60 днів, щоб ви встигли зібрати врожай до зниження температури надворі. Також це повинні бути культури, які витримують багато світла і високі температури повітря.

Такими рослинами можуть бути представники зелені, а саме:

Петрушка

Кріп

Рукола

Кінза

Шпинат

Крес-салат

Також це можуть бути овочі, зокрема:

Ранні сорти редьки і редиски

Ранні сорти огірків

Ранні сорти пекінської капусти, які варто садити наприкінці липня і можна зберігати взимку

Бобові рослини, наприклад, горох, які наситять ґрунт азотом

Крім того, дачники дозволяють посіяти на місці цибулі на городі деякі види сидератів, які підживлюють ґрунт і покращують його структуру. Сидерати закладають у ґрунт восени, коли дачники перекопують город. Йдеться про такі рослини, як:

Гірчиця

Ріпак

Фацелія

Люцерна

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