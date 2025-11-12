Видео
Главная Дом и огород Что нельзя делать в воскресенье дома — главные народные приметы

Что нельзя делать в воскресенье дома — главные народные приметы

Дата публикации 12 ноября 2025 19:50
обновлено: 17:14
Что запрещено делать в воскресенье дома - главные народные приметы, запреты и советы
Женщина убирает в доме. Фото: Freepik

Воскресенье издавна считается днем покоя и духовного очищения. Нарушение этого ритма может навлечь неудачи, ссоры или потерю энергии. Узнайте, что не стоит делать, чтобы сохранить гармонию и благополучие.

Новини.LIVE собрали народные приметы, которые объясняют, как провести воскресенье, чтобы вся неделя прошла в мире и согласии.

Не убирайте и не стирайте

Воскресенье — день отдыха, когда стоит оставить в покое и тело, и дом. Народная мудрость говорит: "Кто в воскресенье стирает — тот неделю плачет". Считалось, что вода, вылитая в этот день, "смывает" счастье и достаток из дома. Лучше посвятить время восстановлению, молитве или общению с родными.

Не начинайте новых дел

Начинать ремонт, шить, что-то строить или планировать в воскресенье — плохая примета. Все, что начато в этот день, может быстро остановиться или принести потери. Этот день должен быть завершением, а не стартом. Дайте себе отдохнуть — зато новая неделя начнется с вдохновения.

Избегайте ссор и тяжелых разговоров

Воскресенье — день мира и спокойствия. Даже мелкие обиды или споры могут "передать" негатив на целую неделю. Наши предки верили: если поссоришься в воскресенье — еще семь дней будешь жить в разладе. Лучше оставить все недоразумения на потом и провести день в хорошем настроении.

Не одалживайте денег и не давайте ничего из дома

Считается, что все, вынесенное из дома в воскресенье, может не вернуться. Это касается не только денег, но и вещей или продуктов. Так "отдают" свою удачу. Лучше перенести займы на другой день, а выходной провести спокойно и без суеты.

Не жалуйтесь на судьбу

Воскресенье — день благодарности. Жалобы, печаль или недовольство отпугивают добрую энергию. Наоборот, улыбка, благодарность и позитивный настрой притягивают удачу. Если провести день в гармонии — вся неделя будет светлой и спокойной.

