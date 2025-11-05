Видео
Україна
Видео

Цветы вдов и одиночества — какие растения лучше не держать дома

Цветы вдов и одиночества — какие растения лучше не держать дома

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 05:00
обновлено: 16:06
Какие растения не советуют держать дома девушкам - приметы о "вдовьих" растениях
Девушка ухаживает за фикусом. Фото: Wild Interiors

По народным приметам некоторые комнатные цветы приносят в дом одиночество и даже несчастье в личной жизни. Наши предки верили: определенные растения могут "отпугивать" мужчин и разрушать гармонию в отношениях.

Новини.LIVE собрали перечень цветов, которые не советуют держать дома одиноким женщинам, если они мечтают о счастливом браке.

Читайте также:

Почему некоторые цветы считают "одинокими"

Многие комнатные растения ассоциируют с энергетикой одиночества, вдовства или охлаждения в отношениях. По приметам, такие цветы лучше держать в офисе или в саду, но не в спальне или гостиной, где формируется семейная атмосфера.

Какие цветы не советуют держать дома

  • Фикус — когда-то символ благополучия, теперь известен как "цветок вдов". Считается, что он приносит женщине одиночество и забирает мужскую энергию.
  • Плющ — по народным верованиям, "выгоняет" мужчин из дома, поэтому незамужним девушкам его советуют избегать.
  • Золотая лиана (сциндапсус) — красивая, но "высасывает" энергию мужчин, лишая их здоровья и силы.
  • Сансевиерия ("крысиный хвост") — неприхотлива, но, по поверьям, приносит в дом холод в отношениях.
  • Диффенбахия — ядовитое растение, которое, кроме опасности для животных, считается "убийцей страсти" между партнерами.
  • Хойя — в народе ее называют "цветком вдов". Считают, что она отпугивает мужчин и приносит несчастье.
  • Японская рябина (ардизия) — красивое растение с красными ягодами, которое называют "деревом вдов".

Важно

Эти приметы имеют чисто символический характер и не имеют научного подтверждения. Относитесь к ним как к части культурной традиции, а не как к приговору судьбы.

Мы уже писали о том, какие три сорта томатов агрономы считают самыми плохими.

Ранее объясняли то, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

Подробнее рассказывали о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома.

приметы растения цветы дом девушки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
