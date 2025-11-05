Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Квіти вдів і самотності — які рослини краще не тримати вдома

Квіти вдів і самотності — які рослини краще не тримати вдома

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 05:00
Оновлено: 16:06
Які рослини не радять тримати вдома дівчатам - прикмети про «вдовині» рослини
Дівчина доглядає фікуса. Фото: Wild Interiors

За народними прикметами деякі кімнатні квіти приносять у дім самотність і навіть нещастя в особистому житті. Наші предки вірили: певні рослини можуть "відлякувати" чоловіків і руйнувати гармонію у стосунках.

Новини.LIVE зібрали перелік квітів, які не радять тримати вдома самотнім жінкам, якщо вони мріють про щасливий шлюб.

Реклама
Читайте також:

Чому деякі квіти вважають "самотніми"

Багато кімнатних рослин асоціюють із енергетикою самотності, вдовинства чи охолодження у стосунках. За прикметами, такі квіти краще тримати в офісі або в саду, але не в спальні чи вітальні, де формується родинна атмосфера.

Які квіти не радять тримати вдома

  • Фікус — колись символ добробуту, тепер відомий як "квітка вдів". Вважається, що він приносить жінці самотність і забирає чоловічу енергію.
  • Плющ — за народними віруваннями, "виганяє" чоловіків із дому, тому незаміжнім дівчатам його радять уникати.
  • Золота ліана (сциндапсус) — красива, але "висмоктує" енергію чоловіків, позбавляючи їх здоров’я та сили.
  • Сансевієрія ("щучий хвіст") — невибаглива, але, за повір’ями, приносить у дім холод у стосунках.
  • Діффенбахія — отруйна рослина, яка, крім небезпеки для тварин, вважається "вбивцею пристрасті" між партнерами.
  • Хойя — в народі її називають "квіткою вдів". Вважають, що вона відлякує чоловіків і приносить нещастя.
  • Японська горобина (ардизія) — красива рослина з червоними ягодами, яку називають "деревом вдів".

Важливо

Ці прикмети мають суто символічний характер і не мають наукового підтвердження. Ставтеся до них як до частини культурної традиції, а не як до вироку долі.

Ми вже писали про те, які три сорти томатів агрономи вважають найгіршими.

Раніше пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки

Детальніше розповідали про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

прикмети рослини квіти будинок дівчата
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації