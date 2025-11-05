Які рослини не радять тримати вдома дівчатам - прикмети про «вдовині» рослини

Дівчина доглядає фікуса. Фото: Wild Interiors

За народними прикметами деякі кімнатні квіти приносять у дім самотність і навіть нещастя в особистому житті. Наші предки вірили: певні рослини можуть "відлякувати" чоловіків і руйнувати гармонію у стосунках.

Новини.LIVE зібрали перелік квітів, які не радять тримати вдома самотнім жінкам, якщо вони мріють про щасливий шлюб.

Чому деякі квіти вважають "самотніми"

Багато кімнатних рослин асоціюють із енергетикою самотності, вдовинства чи охолодження у стосунках. За прикметами, такі квіти краще тримати в офісі або в саду, але не в спальні чи вітальні, де формується родинна атмосфера.

Які квіти не радять тримати вдома

Фікус — колись символ добробуту, тепер відомий як "квітка вдів". Вважається, що він приносить жінці самотність і забирає чоловічу енергію.

Плющ — за народними віруваннями, "виганяє" чоловіків із дому, тому незаміжнім дівчатам його радять уникати.

Золота ліана (сциндапсус) — красива, але "висмоктує" енергію чоловіків, позбавляючи їх здоров’я та сили.

Сансевієрія ("щучий хвіст") — невибаглива, але, за повір’ями, приносить у дім холод у стосунках.

Діффенбахія — отруйна рослина, яка, крім небезпеки для тварин, вважається "вбивцею пристрасті" між партнерами.

Хойя — в народі її називають "квіткою вдів". Вважають, що вона відлякує чоловіків і приносить нещастя.

Японська горобина (ардизія) — красива рослина з червоними ягодами, яку називають "деревом вдів".

Важливо

Ці прикмети мають суто символічний характер і не мають наукового підтвердження. Ставтеся до них як до частини культурної традиції, а не як до вироку долі.

