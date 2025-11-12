Відео
Що не можна робити в неділю вдома — головні народні прикмети

Що не можна робити в неділю вдома — головні народні прикмети

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:50
Оновлено: 17:14
Що заборонено робити в неділю вдома - головні народні прикмети, заборони та поради
Жінка прибирає у будинку. Фото: Freepik

Неділя здавна вважається днем спокою та духовного очищення. Порушення цього ритму може накликати невдачі, сварки чи втрату енергії. Дізнайтеся, що не варто робити, аби зберегти гармонію й добробут.

Новини.LIVE зібрали народні прикмети, які пояснюють, як провести неділю, щоб увесь тиждень минув у мирі та злагоді.

Читайте також:

Не прибирайте та не періть

Неділя — день відпочинку, коли варто дати спокій і тілу, і дому. Народна мудрість каже: "Хто в неділю пере — той тиждень плаче". Вважалося, що вода, вилита цього дня, "змиває" щастя й достаток із оселі. Краще присвятити час відновленню, молитві чи спілкуванню з рідними.

Не починайте нових справ

Починати ремонт, шити, щось будувати чи планувати в неділю — погана прикмета. Усе, що розпочате цього дня, може швидко зупинитися або принести втрати. Цей день має бути завершенням, а не стартом. Дайте собі відпочити — натомість новий тиждень почнеться з натхнення.

Уникайте сварок і важких розмов

Неділя — день миру й спокою. Навіть дрібні образи чи суперечки можуть "передати" негатив на цілий тиждень. Наші предки вірили: якщо посваришся в неділю — ще сім днів житимеш у розладі. Краще залишити всі непорозуміння на потім і провести день у доброму настрої.

Не позичайте грошей і не давайте нічого з дому

Вважається, що все, винесене з дому в неділю, може не повернутися. Це стосується не лише грошей, а й речей чи продуктів. Так "віддають" свою удачу. Краще перенести позики на інший день, а вихідний провести спокійно й без суєти.

Не нарікайте на долю

Неділя — день вдячності. Скарги, сум чи невдоволення відлякують добру енергію. Навпаки, усмішка, вдячність і позитивний настрій притягують удачу. Якщо провести день у гармонії — увесь тиждень буде світлим і спокійним.

робота поради будинок народні прикмети заборони
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
