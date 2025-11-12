Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что можно делать на огороде во время Рождественского поста

Что можно делать на огороде во время Рождественского поста

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:25
обновлено: 13:03
Можно ли работать на огороде во время Рождественского поста - приметы и полезные работы перед зимой
Человек ухаживает за осенним садом. Фото: iStockphoto

Рождественский пост в 2025 году длится с 15 ноября по 24 декабря. В этот период земля "засыпает", но хозяевам еще предстоит немало дел. Одни говорят, что копать в пост нельзя, другие — что легкая работа только на пользу.

Новини.LIVE рассказывает, что можно делать на огороде в это время и когда лучше дать земле отдохнуть.

Реклама
Читайте также:

Что можно делать на огороде

Рождественский пост — это время покоя для земли. Однако легкие дела разрешены и даже полезны:

  • убрать остатки растений;
  • перекопать грядки после мороза;
  • внести перегной или золу;
  • накрыть грядки мульчей или пленкой.

Так земля успеет "отдохнуть" и накопить влагу до весны.

Когда лучше не трогать землю

В народе считали, что в воскресенье и большие праздники землю лучше не беспокоить. Это дни покоя, когда природа восстанавливает силы. Также избегали работ в первый и последний день поста.

Советы хозяевам

  • Если погода теплая, можно завершить мелкие осенние дела — окучивание, опрыскивание, ремонт теплиц.
  • В холодные дни — время планировать весенний посев, проверять запасы семян и инвентарь.
  • Для комнатных растений в этот период уменьшают полив и подкормки — так они легче переживут зиму.

Мы объясняли то, как ухаживать за гибискусом, чтобы он не переставал цвести 365 дней в году.

Также рассказывали о том, как избежать типичных ошибок при создании компоста.

Ранее сообщалось о том, каких соседей для смородины стоит избегать, чтобы куст оставался здоровым.

приметы работа зима пост огород сад дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации