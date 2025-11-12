Можно ли работать на огороде во время Рождественского поста - приметы и полезные работы перед зимой

Что можно делать на огороде во время Рождественского поста
Рождественский пост в 2025 году длится с 15 ноября по 24 декабря. В этот период земля "засыпает", но хозяевам еще предстоит немало дел. Одни говорят, что копать в пост нельзя, другие — что легкая работа только на пользу.
Что можно делать на огороде
Рождественский пост — это время покоя для земли. Однако легкие дела разрешены и даже полезны:
- убрать остатки растений;
- перекопать грядки после мороза;
- внести перегной или золу;
- накрыть грядки мульчей или пленкой.
Так земля успеет "отдохнуть" и накопить влагу до весны.
Когда лучше не трогать землю
В народе считали, что в воскресенье и большие праздники землю лучше не беспокоить. Это дни покоя, когда природа восстанавливает силы. Также избегали работ в первый и последний день поста.
Советы хозяевам
- Если погода теплая, можно завершить мелкие осенние дела — окучивание, опрыскивание, ремонт теплиц.
- В холодные дни — время планировать весенний посев, проверять запасы семян и инвентарь.
- Для комнатных растений в этот период уменьшают полив и подкормки — так они легче переживут зиму.
