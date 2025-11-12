Можно ли работать на огороде во время Рождественского поста - приметы и полезные работы перед зимой

Человек ухаживает за осенним садом. Фото: iStockphoto

Рождественский пост в 2025 году длится с 15 ноября по 24 декабря. В этот период земля "засыпает", но хозяевам еще предстоит немало дел. Одни говорят, что копать в пост нельзя, другие — что легкая работа только на пользу.

Что можно делать на огороде

Рождественский пост — это время покоя для земли. Однако легкие дела разрешены и даже полезны:

убрать остатки растений;

перекопать грядки после мороза;

внести перегной или золу;

накрыть грядки мульчей или пленкой.

Так земля успеет "отдохнуть" и накопить влагу до весны.

Когда лучше не трогать землю

В народе считали, что в воскресенье и большие праздники землю лучше не беспокоить. Это дни покоя, когда природа восстанавливает силы. Также избегали работ в первый и последний день поста.

Советы хозяевам

Если погода теплая, можно завершить мелкие осенние дела — окучивание, опрыскивание, ремонт теплиц.

В холодные дни — время планировать весенний посев, проверять запасы семян и инвентарь.

Для комнатных растений в этот период уменьшают полив и подкормки — так они легче переживут зиму.

