Чи можна працювати на городі під час Різдвяного посту - прикмети та корисні роботи перед зимою

Людина доглядає осінній сад. Фото: iStockphoto

Різдвяний піст у 2025 році триває з 15 листопада до 24 грудня. У цей період земля "засинає", але господарі ще мають чимало справ. Одні кажуть, що копати в піст не можна, інші — що легка робота лише на користь.

Новини.LIVE розповідає, що можна робити на городі в цей час і коли краще дати землі відпочити.

Реклама

Читайте також:

Що можна робити на городі

Різдвяний піст — це час спокою для землі. Проте легкі справи дозволені й навіть корисні:

прибрати залишки рослин;

перекопати грядки після морозу;

внести перегній або золу;

накрити грядки мульчею чи плівкою.

Так земля встигне "відпочити" й накопичити вологу до весни.

Коли краще не чіпати землю

У народі вважали, що в неділю та великі свята землю краще не турбувати. Це дні спокою, коли природа відновлює сили. Також уникали робіт у перший і останній день посту.

Поради господарям

Якщо погода тепла, можна завершити дрібні осінні справи — підгортання, обприскування, ремонт теплиць.

У холодні дні — час планувати весняний посів, перевіряти запаси насіння та інвентар.

Для кімнатних рослин у цей період зменшують полив і підживлення — так вони легше переживуть зиму.

Ми пояснювали те, як доглядати за гібіскусом, щоб він не переставав квітнути 365 днів на рік.

Також розповідали про те, як уникнути типових помилок при створенні компосту.

Раніше повідомлялося про те, яких сусідів для смородини варто уникати, щоб кущ залишався здоровим.