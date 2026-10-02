Зачем класть шарики с фольги в бачок унитаза: популярный лайфхак

Шарики с фольги для бачка унитаза. Коллаж: Новини.LIVE

В соцсетях набирает популярность необычный способ очистки бачка унитаза. Для этого нужна всего лишь обычная алюминиевая фольга, из которой следует скатать четыре шарика и опустить их в воду на 10 минут.

Как работает этот лайфхак, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ElTiempo.

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Зачем кладут шарики из фольги в бачок унитаза

Популярный лайфхак максимально прост. Нужно оторвать несколько кусочков алюминиевой фольги, сформировать четыре шарика среднего размера и опустить их в бачок унитаза на 10 минут. После этого шарики обязательно достают и только тогда смывают воду.

Сторонники этого способа утверждают, что фольга помогает отделить загрязнения, накопившиеся на дне и стенках бачка. В некоторых видео после процедуры вода при смыве становится желтой или мутной, что представляют как доказательство очистки.

Откуда на самом деле берется желтая вода

Убедительных доказательств того, что четыре шарика из алюминиевой фольги способны за десять минут очистить бачок от известкового налета или ржавчины, нет. А желтая вода может появиться из-за осадка со дна, который поднимается, когда вы опускаете предметы в бачок и вода начинает двигаться.

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Это могут быть частицы ржавчины, минеральные отложения и другая грязь, которая накапливалась внутри в течение длительного времени. То есть помутнение после смыва еще не означает, что произошла какая-то особая реакция с алюминием.

Почему фольгу нельзя оставлять внутри

Если вы все же решили проверить лайфхак, главное правило заключается в том, чтобы не смывать воду вместе с шариками. Фольга легко рвется. Небольшой кусочек может попасть под сливной клапан, помешать ему плотно закрыться и вызвать постоянную утечку воды из бачка. В худшем случае посторонний предмет может попасть в механизм слива.

Также не стоит одновременно класть фольгу в бачок и использовать сильные кислотные или щелочные чистящие средства. Алюминий может вступать с ними в химическую реакцию.

Чем лучше чистить бачок унитаза

Если внутри скопился заметный налет, самый надежный способ — обычная механическая очистка. Сначала перекройте воду и опорожните бачок. Мягкой губкой или щеткой удалите слизь и рыхлые отложения со стенок, дна и деталей механизма. Затем помойте моющим средством.

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