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Кульки з фольги кладуть у бачок унітаза на 10 хвилин: хитрий трюк

Ua ru
2 жовтня 2026 03:11
Навіщо класти кульки з фольги в бачок унітаза: популярний лайфхак
Кульки з фольги для бачка унітаза. Колаж: Новини.LIVE

У соцмережах набирає популярності незвичайний спосіб очищення бачка унітаза. Для нього потрібна лише звичайна алюмінієва фольга, з якої слід скрутити чотири кульки і кинути їх у воду на 10 хвилин.  

Як працює лайфхак, розповідає Новини.LIVE з посиланням на ElTiempo.

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Навіщо кладуть кульки з фольги у бачок унітаза

Популярний лайфхак максимально простий. Потрібно відірвати кілька шматків алюмінієвої фольги, сформувати чотири кульки середнього розміру та опустити їх у бачок унітаза на 10 хвилин. Після цього кульки обов'язково дістають і лише тоді змивають воду.

Прихильники цього способу стверджують, що фольга допомагає відокремити забруднення, які накопичилися на дні та стінках бачка. У деяких відео після процедури вода під час змивання стає жовтою або мутною, що подають як доказ очищення.

Звідки насправді береться жовта вода

Переконливих доказів того, що чотири кульки з алюмінієвої фольги здатні за десять хвилин очистити бачок від вапняного нальоту чи іржі, немає. А жовта вода може з'явитися через осад із дна, який піднімається, коли ви опускаєте предмети у бачок і вода рухається.

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Це можуть бути частинки іржі, мінеральні відкладення та інший бруд, який накопичувався всередині протягом тривалого часу. Тобто помутніння після змивання ще не означає, що відбулася якась особлива реакція з алюмінієм.

Чому фольгу не можна залишати всередині

Якщо ви все ж вирішили перевірити лайфхак, головне правило полягає в тому, щоб не змивати воду разом із кульками. Фольга легко рветься. Невеликий шматочок може потрапити під зливний клапан, завадити йому щільно закритися та спричинити постійне протікання води з бачка. У гіршому випадку сторонній предмет може потрапити до механізму зливу.

Також не варто одночасно класти фольгу в бачок та використовувати сильні кислотні або лужні засоби для чищення. Алюміній може вступати з ними в хімічну реакцію.

Чим краще чистити бачок унітаза

Якщо всередині накопичився помітний наліт, надійніший спосіб — звичайне механічне очищення. Спочатку перекрийте воду та спорожніть бачок. М'якою губкою або щіткою приберіть слиз і пухкі відкладення зі стінок, дна та деталей механізму. Далі помийте миючим засобом.

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Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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