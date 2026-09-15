Для чого класти фольгу в крупу: старий домашній лайфхак

Кульки з фольги для банок з крупою. Колаж: Новини.LIVE

Запаси гречки, рису чи борошна можуть місяцями стояти у кухонній шафі. Але інколи всередині на господарів чекає неприємний сюрприз — харчова міль та дрібні жучки. Є простий старий народний спосіб, який допоможе захистити крупи. А головне, він не потребує великих витрат.

Простим лайфхаком поділилася українська блогерка Діана Гологовець на сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE.

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Для чого класти фольгу в крупу

За словами блогерки, таким методом користувалися наші бабусі ще кілька десятиліть тому. Невеликі шматочки харчової фольги скручують у кульки та кладуть безпосередньо у банку з гречкою, рисом, пшоном чи іншими сипучими продуктами. У народі вважають, що металеві предмети всередині ємності допомагають відлякувати комах.

Що ще кладуть у банки з крупами

Серед популярних домашніх способів можна зустріти лавровий лист, гострий перець або суху лимонну цедру. Ці пряності так само кладуть у банку. Сильний аромат відлякує шкідників і стає додатковим захистом.

Як ще можна захистити крупи від молі

Найважливіше правило дуже просте: після покупки пересипайте крупи у чисті банки або контейнери, які щільно закриваються.

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Залишати запаси надовго у паперових чи тонких поліетиленових пакетах не варто. Адже харчова міль може потрапляти навіть у запаковані продукти, а її личинки здатні проникати крізь тонкі пакети або щілини в упаковці.

Ділимося іншими корисними порадами

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