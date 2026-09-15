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Главная Дом и огород Зачем класть шарики из фольги в крупу: старый бабушкин трюк

Зачем класть шарики из фольги в крупу: старый бабушкин трюк

Ua ru
15 сентября 2026 03:11
Зачем класть фольгу в крупу: старый домашний лайфхак
Шарики с фольги для банок с крупой. Коллаж: Новини.LIVE

Запасы гречки, риса или муки могут месяцами храниться в кухонном шкафу. Но иногда внутри хозяев ждет неприятный сюрприз — пищевая моль и мелкие жучки. Есть простой старый народный способ, который поможет защитить крупы. А главное, он не требует больших затрат.

Простым лайфхаком поделилась украинская блогерша Диана Гологовец на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Зачем класть фольгу в крупу

По словам блогерши, таким методом пользовались наши бабушки еще несколько десятилетий назад. Небольшие кусочки пищевой фольги скручивают в шарики и кладут непосредственно в банку с гречкой, рисом, пшоном или другими сыпучими продуктами. В народе считают, что металлические предметы внутри емкости помогают отпугивать насекомых.

Что еще кладут в банки с крупами

Среди популярных домашних способов можно встретить лавровый лист, острый перец или сухую лимонную цедру. Эти пряности также кладут в банку. Сильный аромат отпугивает вредителей и служит дополнительной защитой.

Как еще можно защитить крупы от моли

Самое важное правило очень простое: после покупки пересыпайте крупы в чистые банки или контейнеры, которые плотно закрываются.

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Не стоит оставлять запасы надолго в бумажных или тонких полиэтиленовых пакетах. Ведь пищевая моль может проникнуть даже в упакованные продукты, а ее личинки способны проникать сквозь тонкие пакеты или щели в упаковке.

Делимся другими полезными советами

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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