Как сохранить пузырьки в открытом шампанском - простые советы

Открытое шампанское быстро теряет пузырьки уже через несколько часов после праздничного стола. Эксперты рассказали, как сохранить газ и свежий вкус напитка дома до следующего дня.

Новини.LIVE делится простыми и действенными способами, которые не требуют специальных устройств.

Как сохранить пузырьки в открытом шампанском

Если бутылка шампанского осталась недопитой, важно сразу правильно ее хранить. Есть два проверенных лайфхака, которые помогут замедлить потерю газа и вкуса. Эти способы легко применить дома без специальных аксессуаров и лишних затрат.

Металлическая ложка в горлышке бутылки

Опусти ручку металлической ложки или вилки в горлышко бутылки.

Лучше всего подойдет серебряный или стальной прибор.

Поставь шампанское в холодильник.

Металл быстро охлаждается и создает так называемую "воздушную пробку", которая сдерживает выход пузырьков.

Пищевая пленка вместо пробки

Плотно обтяни горлышко пищевой пленкой.

Убедись, что воздух не проходит.

Храни бутылку только в холодильнике.

Такой способ минимизирует контакт с воздухом и помогает сохранить игристость до 24 часов.

