Как сохранить пузырьки в открытом шампанском - простые советы

Шампанское не выдохнется — две хитрости, которые реально работают
Открытое шампанское быстро теряет пузырьки уже через несколько часов после праздничного стола. Эксперты рассказали, как сохранить газ и свежий вкус напитка дома до следующего дня.
Новини.LIVE делится простыми и действенными способами, которые не требуют специальных устройств.
Как сохранить пузырьки в открытом шампанском
Если бутылка шампанского осталась недопитой, важно сразу правильно ее хранить. Есть два проверенных лайфхака, которые помогут замедлить потерю газа и вкуса. Эти способы легко применить дома без специальных аксессуаров и лишних затрат.
Металлическая ложка в горлышке бутылки
- Опусти ручку металлической ложки или вилки в горлышко бутылки.
- Лучше всего подойдет серебряный или стальной прибор.
- Поставь шампанское в холодильник.
Металл быстро охлаждается и создает так называемую "воздушную пробку", которая сдерживает выход пузырьков.
Пищевая пленка вместо пробки
- Плотно обтяни горлышко пищевой пленкой.
- Убедись, что воздух не проходит.
- Храни бутылку только в холодильнике.
Такой способ минимизирует контакт с воздухом и помогает сохранить игристость до 24 часов.
