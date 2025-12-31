Видео
Главная Дом и огород Шампанское не выдохнется — две хитрости, которые реально работают

Шампанское не выдохнется — две хитрости, которые реально работают

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 23:45
Как сохранить пузырьки в открытом шампанском - простые советы
Девушка наливает шампанское в бокалы. Фото: iStockphoto

Открытое шампанское быстро теряет пузырьки уже через несколько часов после праздничного стола. Эксперты рассказали, как сохранить газ и свежий вкус напитка дома до следующего дня.

Новини.LIVE делится простыми и действенными способами, которые не требуют специальных устройств.

Как сохранить пузырьки в открытом шампанском

Если бутылка шампанского осталась недопитой, важно сразу правильно ее хранить. Есть два проверенных лайфхака, которые помогут замедлить потерю газа и вкуса. Эти способы легко применить дома без специальных аксессуаров и лишних затрат.

Металлическая ложка в горлышке бутылки

  • Опусти ручку металлической ложки или вилки в горлышко бутылки.
  • Лучше всего подойдет серебряный или стальной прибор.
  • Поставь шампанское в холодильник.

Металл быстро охлаждается и создает так называемую "воздушную пробку", которая сдерживает выход пузырьков.

Пищевая пленка вместо пробки

  • Плотно обтяни горлышко пищевой пленкой.
  • Убедись, что воздух не проходит.
  • Храни бутылку только в холодильнике.

Такой способ минимизирует контакт с воздухом и помогает сохранить игристость до 24 часов.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
