Как сделать, чтобы живая елка дольше пахла - советы для сохранения аромата

Настоящий рождественский аромат — как удержать запах елки дома
Чтобы живая рождественская елка дольше сохраняла свой естественный аромат, важно правильно подготовить ее и поддерживать достаточное увлажнение. Именно это помогает дереву не терять запах даже в теплом помещении.
Новини.LIVE рассказывает, как сохранить аромат живой елки дома как можно дольше.
Почему елка теряет аромат
Запах живой елки зависит от количества эфирных масел в хвое и условий, в которых дерево находится. Если елка пересыхает или стоит возле источников тепла, аромат ослабевает гораздо быстрее. Свежее, хорошо увлажненное дерево пахнет значительно интенсивнее.
Как усилить аромат хвои
- Слегка сломайте или потрите несколько хвоинок, чтобы выпустить эфирные масла.
- Выбирайте свежие деревца, ведь у них более высокое содержание ароматических соединений.
- Отдавайте предпочтение бальзамической пихте - она имеет самый стойкий запах.
Как подготовить елку перед установкой
Перед тем как занести дерево в дом, срежьте 1,5-2,5 см ствола, чтобы открыть каналы для поглощения воды. После этого как можно скорее поставьте елку в подставку с водой. Достаточное увлажнение — ключ к сохранению запаха.
Как ухаживать за елкой дома
Следите, чтобы уровень воды никогда не падал ниже основания ствола. Регулярно доливайте воду, избегайте пересыхания и не ставьте елку рядом с батареями или камином. Более холодное место и стабильная влага позволят сохранить естественный аромат значительно дольше.
