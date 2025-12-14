Видео
Главная Дом и огород Настоящий рождественский аромат — как удержать запах елки дома

Настоящий рождественский аромат — как удержать запах елки дома

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 09:49
Как сделать, чтобы живая елка дольше пахла - советы для сохранения аромата
Украшенная новогодняя елка в доме. Фото: iStockphoto

Чтобы живая рождественская елка дольше сохраняла свой естественный аромат, важно правильно подготовить ее и поддерживать достаточное увлажнение. Именно это помогает дереву не терять запах даже в теплом помещении.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить аромат живой елки дома как можно дольше.

Почему елка теряет аромат

Запах живой елки зависит от количества эфирных масел в хвое и условий, в которых дерево находится. Если елка пересыхает или стоит возле источников тепла, аромат ослабевает гораздо быстрее. Свежее, хорошо увлажненное дерево пахнет значительно интенсивнее.

Как усилить аромат хвои

  • Слегка сломайте или потрите несколько хвоинок, чтобы выпустить эфирные масла.
  • Выбирайте свежие деревца, ведь у них более высокое содержание ароматических соединений.
  • Отдавайте предпочтение бальзамической пихте - она имеет самый стойкий запах.

Как подготовить елку перед установкой

Перед тем как занести дерево в дом, срежьте 1,5-2,5 см ствола, чтобы открыть каналы для поглощения воды. После этого как можно скорее поставьте елку в подставку с водой. Достаточное увлажнение — ключ к сохранению запаха.

Как ухаживать за елкой дома

Следите, чтобы уровень воды никогда не падал ниже основания ствола. Регулярно доливайте воду, избегайте пересыхания и не ставьте елку рядом с батареями или камином. Более холодное место и стабильная влага позволят сохранить естественный аромат значительно дольше.

новогодняя елка советы дом аромат запах Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
