Як зробити, щоб жива ялинка довше пахла - поради для збереження аромату

Прикрашена новорічна ялинка в будинку. Фото: iStockphoto

Щоб жива різдвяна ялинка довше зберігала свій природний аромат, важливо правильно підготувати її та підтримувати достатнє зволоження. Саме це допомагає дереву не втрачати запах навіть у теплому приміщенні.

Новини.LIVE розповідає, як зберегти аромат живої ялинки вдома якомога довше.

Реклама

Читайте також:

Чому ялинка втрачає аромат

Запах живої ялинки залежить від кількості ефірних олій у хвої та умов, у яких дерево перебуває. Якщо ялинка пересихає або стоїть біля джерел тепла, аромат слабшає набагато швидше. Свіже, добре зволожене дерево пахне значно інтенсивніше.

Як посилити аромат хвої

Злегка зламайте або потріть кілька хвоїнок, щоб випустити ефірні олії.

Обирайте свіжі деревця, адже у них вищий вміст ароматичних сполук.

Віддавайте перевагу бальзамічній ялиці — вона має найстійкіший запах.

Як підготувати ялинку перед установкою

Перед тим як занести дерево в будинок, зріжте 1,5-2,5 см стовбура, щоб відкрити канали для поглинання води. Після цього якомога швидше поставте ялинку у підставку з водою. Достатнє зволоження — ключ до збереження запаху.

Як доглядати за ялинкою вдома

Стежте, щоб рівень води ніколи не падав нижче основи стовбура. Регулярно доливайте воду, уникайте пересихання й не ставте ялинку поряд з батареями чи каміном. Холодніше місце та стабільна волога дозволять зберегти природний аромат значно довше.

Ми вже писали про те, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.

Раніше пояснювали те, як обрати флеш-гірлянду й де вона виглядатиме найкраще.

Детальніше розповідали про те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.