Шампанське не видихнеться — дві хитрощі, які реально працюють

Шампанське не видихнеться — дві хитрощі, які реально працюють

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 23:45
Як зберегти бульбашки у відкритому шампанському - прості поради
Дівчина наливає шампанське в келихи. Фото: iStockphoto

Відкрите шампанське швидко втрачає бульбашки вже за кілька годин після святкового столу. Експерти розповіли, як зберегти газ і свіжий смак напою вдома до наступного дня.

Новини.LIVE ділиться простими та дієвими способами, які не потребують спеціальних пристроїв.

Як зберегти бульбашки у відкритому шампанському

Якщо пляшка шампанського залишилася недопитою, важливо одразу правильно її зберігати. Є два перевірені лайфхаки, які допоможуть уповільнити втрату газу та смаку. Ці способи легко застосувати вдома без спеціальних аксесуарів і зайвих витрат.

Металева ложка у шийці пляшки

  • Опусти ручку металевої ложки або виделки в горлечко пляшки.
  • Найкраще підійде срібний або сталевий прибор.
  • Постав шампанське в холодильник.

Метал швидко охолоджується і створює так званий "повітряний корок", який стримує вихід бульбашок.

Харчова плівка замість корка

  • Щільно обтягни горлечко харчовою плівкою.
  • Переконайся, що повітря не проходить.
  • Зберігай пляшку тільки в холодильнику.

Такий спосіб мінімізує контакт з повітрям і допомагає зберегти ігристість до 24 годин.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
