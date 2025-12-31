Як зберегти бульбашки у відкритому шампанському - прості поради

Дівчина наливає шампанське в келихи. Фото: iStockphoto

Відкрите шампанське швидко втрачає бульбашки вже за кілька годин після святкового столу. Експерти розповіли, як зберегти газ і свіжий смак напою вдома до наступного дня.

Новини.LIVE ділиться простими та дієвими способами, які не потребують спеціальних пристроїв.

Як зберегти бульбашки у відкритому шампанському

Якщо пляшка шампанського залишилася недопитою, важливо одразу правильно її зберігати. Є два перевірені лайфхаки, які допоможуть уповільнити втрату газу та смаку. Ці способи легко застосувати вдома без спеціальних аксесуарів і зайвих витрат.

Металева ложка у шийці пляшки

Опусти ручку металевої ложки або виделки в горлечко пляшки.

Найкраще підійде срібний або сталевий прибор.

Постав шампанське в холодильник.

Метал швидко охолоджується і створює так званий "повітряний корок", який стримує вихід бульбашок.

Харчова плівка замість корка

Щільно обтягни горлечко харчовою плівкою.

Переконайся, що повітря не проходить.

Зберігай пляшку тільки в холодильнику.

Такий спосіб мінімізує контакт з повітрям і допомагає зберегти ігристість до 24 годин.

