Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Семена прорастут вдвое быстрее — проверенное копеечное средство

Семена прорастут вдвое быстрее — проверенное копеечное средство

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:49
В чем замочить семена перед посевом - эффективные способы и инструкция
Семена в руке. Фото: Freepik

Огородники массово готовят семена к посеву и ищут способы повысить их всхожесть в несколько раз. Есть простой копеечный раствор, который поможет семенам прорасти быстрее и сильнее.

Новини.LIVE делится эффективным лайфхаком, который работает для большинства огородных культур.

Реклама
Читайте также:

Самый эффективный способ замачивания семян

Чтобы семена проросли быстрее, опытные огородники используют обычную 3% перекись водорода. Она одновременно обеззараживает, размягчает оболочку и ускоряет проклевывание.

Перекись подходит для

  • Помидоров, огурцов, капусты, кабачков, кабачков.
  • Перца, баклажанов, моркови, укропа, петрушки.
  • Тыквы, кукурузы и других культур.

Не замачивают: дражированные, инкрустированные и качественные гибридные семена — они уже обработаны.

Как замочить семена для обеззараживания

  • Залить 3% перекисью без разведения.
  • Держать 15-20 минут.
  • Промыть чистой водой и подсушить.

Такой способ дарит семенам сильный иммунитет и повышает их устойчивость.

Схема для помидоров, огурцов, капусты, кабачков

  • 1 ст. л. перекиси на 0,5 л воды;
  • Замочить на 12 часов;
  • По возможности менять раствор каждые 4 часа.

Для туговсхожих культур (перец, морковь, баклажан)

  • Тот же раствор;
  • Замачивать 24 часа;
  • Обновлять раствор каждые 4 часа.

Для укропа, петрушки, пастернака, сельдерея

  • Используют неразведенную перекись;
  • Оставить на 30 минут, затем промыть и высушить.

Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Ранее объясняли то, какой цветок высаживают зимой и как сделать это правильно.

Подробнее рассказывали о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

урожай советы огород сад посев эффективные способы семена
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации