В чем замочить семена перед посевом - эффективные способы и инструкция

Огородники массово готовят семена к посеву и ищут способы повысить их всхожесть в несколько раз. Есть простой копеечный раствор, который поможет семенам прорасти быстрее и сильнее.

Новини.LIVE делится эффективным лайфхаком, который работает для большинства огородных культур.

Самый эффективный способ замачивания семян

Чтобы семена проросли быстрее, опытные огородники используют обычную 3% перекись водорода. Она одновременно обеззараживает, размягчает оболочку и ускоряет проклевывание.

Перекись подходит для

Помидоров, огурцов, капусты, кабачков, кабачков.

Перца, баклажанов, моркови, укропа, петрушки.

Тыквы, кукурузы и других культур.

Не замачивают: дражированные, инкрустированные и качественные гибридные семена — они уже обработаны.

Как замочить семена для обеззараживания

Залить 3% перекисью без разведения.

Держать 15-20 минут.

Промыть чистой водой и подсушить.

Такой способ дарит семенам сильный иммунитет и повышает их устойчивость.

Схема для помидоров, огурцов, капусты, кабачков

1 ст. л. перекиси на 0,5 л воды;

Замочить на 12 часов;

По возможности менять раствор каждые 4 часа.

Для туговсхожих культур (перец, морковь, баклажан)

Тот же раствор;

Замачивать 24 часа;

Обновлять раствор каждые 4 часа.

Для укропа, петрушки, пастернака, сельдерея

Используют неразведенную перекись;

Оставить на 30 минут, затем промыть и высушить.

