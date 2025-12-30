Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Насіння проросте вдвічі швидше — перевірений копійчаний засіб

Насіння проросте вдвічі швидше — перевірений копійчаний засіб

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 23:49
У чому замочити насіння перед посівом - ефективні способи й інструкція
Насіння в руці. Фото: Freepik

Городники масово готують насіння до посіву й шукають способи підвищити його схожість у кілька разів. Є простий копійчаний розчин, який допоможе насінню прорости швидше та сильніше.

Новини.LIVE ділиться ефективним лайфхаком, який працює для більшості городніх культур.

Реклама
Читайте також:

Найефективніший спосіб замочування насіння

Щоб насіння проросло швидше, досвідчені городники використовують звичайний 3% перекис водню. Він одночасно знезаражує, розм’якшує оболонку та прискорює прокльовування.

Перекис підходить для

  • Помідорів, огірків, капусти, кабачків.
  • Перцю, баклажанів, моркви, кропу, петрушки.
  • Гарбуза, кукурудзи та інших культур.

Не замочують: дражоване, інкрустоване та якісне гібридне насіння — воно вже оброблене.

Як замочити насіння для знезараження

  • Залити 3% перекисом без розведення.
  • Тримати 15-20 хвилин.
  • Промити чистою водою та підсушити.

Такий спосіб дарує насінню сильний імунітет і підвищує його стійкість.

Схема для помідорів, огірків, капусти, кабачків

  • 1 ст. л. перекису на 0,5 л води;
  • Замочити на 12 годин;
  • За можливості міняти розчин кожні 4 години.

Для тугосхожих культур (перець, морква, баклажан)

  • Той самий розчин;
  • Замочувати 24 години;
  • Оновлювати розчин кожні 4 години.

Для кропу, петрушки, пастернаку, селери

  • Використовують нерозведений перекис;
  • Залишити на 30 хвилин, потім промити та висушити.

Ми вже писали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Раніше пояснювали те, яку квітку висаджують взимку та як зробити це правильно.

Детальніше розповідали про те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

врожай поради город сад посів ефективні способи насіння
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації