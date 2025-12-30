У чому замочити насіння перед посівом - ефективні способи й інструкція

Насіння в руці. Фото: Freepik

Городники масово готують насіння до посіву й шукають способи підвищити його схожість у кілька разів. Є простий копійчаний розчин, який допоможе насінню прорости швидше та сильніше.

Новини.LIVE ділиться ефективним лайфхаком, який працює для більшості городніх культур.

Реклама

Читайте також:

Найефективніший спосіб замочування насіння

Щоб насіння проросло швидше, досвідчені городники використовують звичайний 3% перекис водню. Він одночасно знезаражує, розм’якшує оболонку та прискорює прокльовування.

Перекис підходить для

Помідорів, огірків, капусти, кабачків.

Перцю, баклажанів, моркви, кропу, петрушки.

Гарбуза, кукурудзи та інших культур.

Не замочують: дражоване, інкрустоване та якісне гібридне насіння — воно вже оброблене.

Як замочити насіння для знезараження

Залити 3% перекисом без розведення.

Тримати 15-20 хвилин.

Промити чистою водою та підсушити.

Такий спосіб дарує насінню сильний імунітет і підвищує його стійкість.

Схема для помідорів, огірків, капусти, кабачків

1 ст. л. перекису на 0,5 л води;

Замочити на 12 годин;

За можливості міняти розчин кожні 4 години.

Для тугосхожих культур (перець, морква, баклажан)

Той самий розчин;

Замочувати 24 години;

Оновлювати розчин кожні 4 години.

Для кропу, петрушки, пастернаку, селери

Використовують нерозведений перекис;

Залишити на 30 хвилин, потім промити та висушити.

Ми вже писали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Раніше пояснювали те, яку квітку висаджують взимку та як зробити це правильно.

Детальніше розповідали про те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.