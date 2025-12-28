Как сажать картофель для большого урожая - подготовка клубней, траншеи, лунки, советы огородникам

Человек сажает картофель на огороде. Фото: iStockphoto

Правильно подготовленный картофель и выбранный способ посадки напрямую влияют на урожай. Эксперты советуют, как выбрать посадочный материал и какие методы помогут получить больше клубней.

Новини.LIVE рассказывает о методах, помогающих получить лучший урожай.

Как подготовить картофель к посадке

Перед высадкой важно отсортировать здоровые и крепкие клубни. Основные шаги подготовки:

убрать гнилые, мягкие и подмороженные плоды;

прогреть картофель на солнце или в духовке;

прорастить до появления коротких ростков;

дезинфицировать раствором (на 10 л воды: 1 г марганцовки + коробка медного купороса);

высушить перед посадкой.

Метод траншей: для плодородной рыхлой почвы

Посадка под траншею дает картофелю больше воздуха и питательных веществ. Как делать:

Осенью выкопать траншеи: глубина 30 см, расстояние 1 м. Выложить 15 см сена, присыпать навозом или золой. Весной разложить пророщенные клубни в подготовленную траншею.

Такой способ стимулирует активный рост и больший урожай.

Посадка под лунки: классический, но эффективный вариант

Осенью желательно замульчировать участок и подкормить почву. Весной:

выкопать лунки глубиной 8-10 см;

расстояние между ними — 80 см;

положить клубень ростками вверх;

добавить немного древесной золы и компоста.

Правильное размещение картофеля обеспечивает сильные корни и равномерный рост.

