Как сажать картофель для большого урожая - подготовка клубней, траншеи, лунки, советы огородникам

Сажаем картофель правильно — приемы, дающие большой урожай
Правильно подготовленный картофель и выбранный способ посадки напрямую влияют на урожай. Эксперты советуют, как выбрать посадочный материал и какие методы помогут получить больше клубней.
Новини.LIVE рассказывает о методах, помогающих получить лучший урожай.
Как подготовить картофель к посадке
Перед высадкой важно отсортировать здоровые и крепкие клубни. Основные шаги подготовки:
- убрать гнилые, мягкие и подмороженные плоды;
- прогреть картофель на солнце или в духовке;
- прорастить до появления коротких ростков;
- дезинфицировать раствором (на 10 л воды: 1 г марганцовки + коробка медного купороса);
- высушить перед посадкой.
Метод траншей: для плодородной рыхлой почвы
Посадка под траншею дает картофелю больше воздуха и питательных веществ. Как делать:
- Осенью выкопать траншеи: глубина 30 см, расстояние 1 м.
- Выложить 15 см сена, присыпать навозом или золой.
- Весной разложить пророщенные клубни в подготовленную траншею.
Такой способ стимулирует активный рост и больший урожай.
Посадка под лунки: классический, но эффективный вариант
Осенью желательно замульчировать участок и подкормить почву. Весной:
- выкопать лунки глубиной 8-10 см;
- расстояние между ними — 80 см;
- положить клубень ростками вверх;
- добавить немного древесной золы и компоста.
Правильное размещение картофеля обеспечивает сильные корни и равномерный рост.
