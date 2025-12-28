Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сажаем картофель правильно — приемы, дающие большой урожай

Сажаем картофель правильно — приемы, дающие большой урожай

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 07:32
Как сажать картофель для большого урожая - подготовка клубней, траншеи, лунки, советы огородникам
Человек сажает картофель на огороде. Фото: iStockphoto

Правильно подготовленный картофель и выбранный способ посадки напрямую влияют на урожай. Эксперты советуют, как выбрать посадочный материал и какие методы помогут получить больше клубней.

Новини.LIVE рассказывает о методах, помогающих получить лучший урожай.

Реклама
Читайте также:

Как подготовить картофель к посадке

Перед высадкой важно отсортировать здоровые и крепкие клубни. Основные шаги подготовки:

  • убрать гнилые, мягкие и подмороженные плоды;
  • прогреть картофель на солнце или в духовке;
  • прорастить до появления коротких ростков;
  • дезинфицировать раствором (на 10 л воды: 1 г марганцовки + коробка медного купороса);
  • высушить перед посадкой.

Метод траншей: для плодородной рыхлой почвы

Посадка под траншею дает картофелю больше воздуха и питательных веществ. Как делать:

  1. Осенью выкопать траншеи: глубина 30 см, расстояние 1 м.
  2. Выложить 15 см сена, присыпать навозом или золой.
  3. Весной разложить пророщенные клубни в подготовленную траншею.

Такой способ стимулирует активный рост и больший урожай.

Посадка под лунки: классический, но эффективный вариант

Осенью желательно замульчировать участок и подкормить почву. Весной:

  • выкопать лунки глубиной 8-10 см;
  • расстояние между ними — 80 см;
  • положить клубень ростками вверх;
  • добавить немного древесной золы и компоста.

Правильное размещение картофеля обеспечивает сильные корни и равномерный рост.

Мы объясняли то, как восстановить почву и предотвратить повторное появление мха.

Также рассказывали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее сообщалось о том, когда обрезать гибискус и как правильно подготовить растение к зиме.

урожай овощи советы огород картошка сад
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации