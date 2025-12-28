Як садити картоплю для великого врожаю - підготовка бульб, траншеї, лунки, поради городникам

Людина садить картоплю на городі. Фото: iStockphoto

Правильно підготовлена картопля та обраний спосіб посадки напряму впливають на врожай. Експерти радять, як обрати посадковий матеріал і які методи допоможуть отримати більше бульб.

Новини.LIVE розповідає про методи, що допомагають отримати кращий урожай.

Як підготувати картоплю до посадки

Перед висадкою важливо відсортувати здорові та міцні бульби. Основні кроки підготовки:

прибрати гнилі, м’які та підморожені плоди;

прогріти картоплю на сонці або в духовці;

проростити до появи коротких паростків;

дезінфікувати розчином (на 10 л води: 1 г марганцівки + коробка мідного купоросу);

висушити перед посадкою.

Метод траншей: для родючого пухкого ґрунту

Посадка під траншею дає картоплі більше повітря та поживних речовин. Як робити:

Восени викопати траншеї: глибина 30 см, відстань 1 м. Викласти 15 см сіна, присипати гноєм або попелом. Навесні розкласти пророщені бульби в підготовлену траншею.

Такий спосіб стимулює активний ріст і більший урожай.

Посадка під лунки: класичний, але ефективний варіант

Восени бажано замульчувати ділянку та підживити ґрунт. Навесні:

викопати лунки глибиною 8-10 см;

відстань між ними — 80 см;

покласти бульбу паростками вгору;

додати трохи деревної золи та компосту.

Правильне розміщення картоплі забезпечує сильні корені та рівномірне зростання.

