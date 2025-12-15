Видео
Самая стойкая капуста сезона — два сорта, которые стоит посадить

Самая стойкая капуста сезона — два сорта, которые стоит посадить

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 03:13
Лучшие сорта капусты, дающие много урожая в любую погоду - советы огородникам
Капуста в зимнем саду. Фото: iStockphoto

Два сорта капусты демонстрируют высокую урожайность в любую погоду — они выдерживают и продолжительные дожди, и жару, сохраняя плотные и сочные головки. Это идеальный выбор для огородников, которые хотят стабильный результат без лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта капусты показывают лучший результат и почему их выбирают опытные огородники.

Читайте также:

Два сорта капусты, демонстрирующие стабильный и щедрый урожай

Среди многих сортов капусты огородники все чаще выбирают те, что сочетают стабильную урожайность и неприхотливость в уходе. Мегатон F1 и Слава 1305 отличаются устойчивостью к перепадам погоды и формируют крупные, сочные кочаны даже на обычной почве.

Мегатон F1 — мощный и неприхотливый

  • Формирует массивные головки весом в несколько килограммов.
  • Не трескается во время дождей и не вянет в жару.
  • Требует минимального ухода — несколько рыхлений и полив на старте.
  • Подходит для салатов, тушения и прекрасно сохраняет текстуру в солении.

Слава 1305 — сочная и скороспелая

  • Ровные, округлые кочаны с высокой сочностью.
  • Стабильный урожай в любую погоду.
  • Быстро набирает вес, поэтому сбор не растягивается.
  • Идеальный сорт для квашения и ежедневного использования.

Мегатон F1 и Слава 1305 — сорта, которые гарантируют обильный урожай без лишних усилий. Они не боятся ни жары, ни дождей, не трескаются и сохраняют превосходный вкус.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
