Кращі сорти капусти, що дають багато врожаю в будь-яку погоду - поради городникам

Капуста у зимовому саду. Фото: iStockphoto

Два сорти капусти демонструють високу врожайність у будь-яку погоду — вони витримують і тривалі дощі, і спеку, зберігаючи щільні та соковиті головки. Це ідеальний вибір для городників, які хочуть стабільний результат без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які сорти капусти показують найкращий результат і чому їх обирають досвідчені городники.

Два сорти капусти, що демонструють стабільний і щедрий урожай

Серед багатьох сортів капусти городники дедалі частіше обирають ті, що поєднують стабільну врожайність і невибагливість у догляді. Мегатон F1 і Слава 1305 вирізняються стійкістю до перепадів погоди та формують великі, соковиті качани навіть на звичайному ґрунті.

Мегатон F1 — потужний та невибагливий

Формує масивні головки вагою у кілька кілограмів.

Не тріскає під час дощів та не в'яне в спеку.

Потребує мінімального догляду — кілька розпушувань і полив на старті.

Підходить для салатів, тушкування і чудово зберігає текстуру у солінні.

Слава 1305 — соковита та швидкостигла

Рівні, округлі качани з високою соковитістю.

Стабільний урожай у будь-яку погоду.

Швидко набирає вагу, тому збір не розтягується.

Ідеальний сорт для квашення та щоденного використання.

Мегатон F1 і Слава 1305 — сорти, які гарантують рясний урожай без зайвих зусиль. Вони не бояться ні спеки, ні дощів, не тріскають і зберігають чудовий смак.

