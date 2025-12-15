Відео
Головна Дім та город Найстійкіша капуста сезону — два сорти, які варто посадити

Найстійкіша капуста сезону — два сорти, які варто посадити

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 03:13
Кращі сорти капусти, що дають багато врожаю в будь-яку погоду - поради городникам
Капуста у зимовому саду. Фото: iStockphoto

Два сорти капусти демонструють високу врожайність у будь-яку погоду — вони витримують і тривалі дощі, і спеку, зберігаючи щільні та соковиті головки. Це ідеальний вибір для городників, які хочуть стабільний результат без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, які сорти капусти показують найкращий результат і чому їх обирають досвідчені городники.

Читайте також:

Два сорти капусти, що демонструють стабільний і щедрий урожай

Серед багатьох сортів капусти городники дедалі частіше обирають ті, що поєднують стабільну врожайність і невибагливість у догляді. Мегатон F1 і Слава 1305 вирізняються стійкістю до перепадів погоди та формують великі, соковиті качани навіть на звичайному ґрунті.

Мегатон F1 — потужний та невибагливий

  • Формує масивні головки вагою у кілька кілограмів.
  • Не тріскає під час дощів та не в'яне в спеку.
  • Потребує мінімального догляду — кілька розпушувань і полив на старті.
  • Підходить для салатів, тушкування і чудово зберігає текстуру у солінні.

Слава 1305 — соковита та швидкостигла

  • Рівні, округлі качани з високою соковитістю.
  • Стабільний урожай у будь-яку погоду.
  • Швидко набирає вагу, тому збір не розтягується.
  • Ідеальний сорт для квашення та щоденного використання.

Мегатон F1 і Слава 1305 — сорти, які гарантують рясний урожай без зайвих зусиль. Вони не бояться ні спеки, ні дощів, не тріскають і зберігають чудовий смак.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
