Садовые работы по знакам зодиака - когда сажать, ухаживать, обрезать и собирать урожай

Садоводство по зодиаку — секретные правила посадки и ухода
Знаки зодиака влияют на рост растений, урожайность и удачное время для садовых работ. Астрологи и садоводы объясняют, в какие дни лучше сажать, поливать, удобрять и собирать урожай.
Новини.LIVE рассказывает, что делать под разными знаками и как планировать работы независимо от года.
Как работает влияние знаков зодиака на садовые работы
Знаки зодиака условно разделяют на плодородные (Рак, Скорпион, Рыбы), нейтральные (Телец, Весы, Козерог) и малоплодородные (Овен, Близнецы, Лев, Дева, Водолей, Стрелец). От этого зависит, какие работы принесут наилучший результат. Плодородные знаки способствуют посадке и прорастанию, огненные — лучше подходят для очистки и обрезки, воздушные — для борьбы с вредителями.
Лучшие работы по отдельным знакам
- Овен — рыхление почвы, прополка, питание почвы, омолаживающая обрезка.
- Телец — идеальный период для любых посадок, пересадок и консервации.
- Близнецы — удаление побегов, обработка от вредителей, подготовка дров.
- Рак — посадка овощей надземного урожая, полив, подкормка.
- Лев — обрезка, прививка, заготовка сухофруктов, прополка.
Какие культуры лучше сажать в зависимости от знака
- В водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) — сочные культуры, зелень, бобовые, листовые овощи, ягоды.
- В земных знаках (Телец, Дева, Козерог) — корнеплоды, луковичные, фруктовые деревья, многолетники.
- В воздушных знаках (Близнецы, Весы, Водолей) — декоративные растения, травы, культуры для прореживания.
- В огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец) — санитарные работы, борьба с вредителями, уборка и сушка плодов.
Что делать на растущей и убывающей Луне
- Растущая Луна: сажают растения с надземным урожаем — огурцы, помидоры, кабачки, бобовые, цветы.
- Убывающая Луна: работают с корнеплодами — картофель, свекла, морковь, редька; проводят удобрение, пересадку деревьев, консервирование.
Грамотное сочетание лунного цикла и положения знаков поможет повысить урожайность и уменьшить риски неудачных посадок.
Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.
Ранее объясняли то, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.
Подробнее рассказывали о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.
Читайте Новини.LIVE!