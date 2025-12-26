Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Садоводство по зодиаку — секретные правила посадки и ухода

Садоводство по зодиаку — секретные правила посадки и ухода

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 22:33
Садовые работы по знакам зодиака - когда сажать, ухаживать, обрезать и собирать урожай
Человек сажает куст в саду. Фото: Freepik

Знаки зодиака влияют на рост растений, урожайность и удачное время для садовых работ. Астрологи и садоводы объясняют, в какие дни лучше сажать, поливать, удобрять и собирать урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что делать под разными знаками и как планировать работы независимо от года.

Реклама
Читайте также:

Как работает влияние знаков зодиака на садовые работы

Знаки зодиака условно разделяют на плодородные (Рак, Скорпион, Рыбы), нейтральные (Телец, Весы, Козерог) и малоплодородные (Овен, Близнецы, Лев, Дева, Водолей, Стрелец). От этого зависит, какие работы принесут наилучший результат. Плодородные знаки способствуют посадке и прорастанию, огненные — лучше подходят для очистки и обрезки, воздушные — для борьбы с вредителями.

Лучшие работы по отдельным знакам

  • Овен — рыхление почвы, прополка, питание почвы, омолаживающая обрезка.
  • Телец — идеальный период для любых посадок, пересадок и консервации.
  • Близнецы — удаление побегов, обработка от вредителей, подготовка дров.
  • Рак — посадка овощей надземного урожая, полив, подкормка.
  • Лев — обрезка, прививка, заготовка сухофруктов, прополка.

Какие культуры лучше сажать в зависимости от знака

  • В водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) — сочные культуры, зелень, бобовые, листовые овощи, ягоды.
  • В земных знаках (Телец, Дева, Козерог) — корнеплоды, луковичные, фруктовые деревья, многолетники.
  • В воздушных знаках (Близнецы, Весы, Водолей) — декоративные растения, травы, культуры для прореживания.
  • В огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец) — санитарные работы, борьба с вредителями, уборка и сушка плодов.

Что делать на растущей и убывающей Луне

  • Растущая Луна: сажают растения с надземным урожаем — огурцы, помидоры, кабачки, бобовые, цветы.
  • Убывающая Луна: работают с корнеплодами — картофель, свекла, морковь, редька; проводят удобрение, пересадку деревьев, консервирование.

Грамотное сочетание лунного цикла и положения знаков поможет повысить урожайность и уменьшить риски неудачных посадок.

Мы уже писали о том, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Ранее объясняли то, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

Подробнее рассказывали о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

урожай советы огород сад знаки Зодиака
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации