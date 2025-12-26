Садовые работы по знакам зодиака - когда сажать, ухаживать, обрезать и собирать урожай

Человек сажает куст в саду. Фото: Freepik

Знаки зодиака влияют на рост растений, урожайность и удачное время для садовых работ. Астрологи и садоводы объясняют, в какие дни лучше сажать, поливать, удобрять и собирать урожай.

Новини.LIVE рассказывает, что делать под разными знаками и как планировать работы независимо от года.

Как работает влияние знаков зодиака на садовые работы

Знаки зодиака условно разделяют на плодородные (Рак, Скорпион, Рыбы), нейтральные (Телец, Весы, Козерог) и малоплодородные (Овен, Близнецы, Лев, Дева, Водолей, Стрелец). От этого зависит, какие работы принесут наилучший результат. Плодородные знаки способствуют посадке и прорастанию, огненные — лучше подходят для очистки и обрезки, воздушные — для борьбы с вредителями.

Лучшие работы по отдельным знакам

Овен — рыхление почвы, прополка, питание почвы, омолаживающая обрезка.

Телец — идеальный период для любых посадок, пересадок и консервации.

Близнецы — удаление побегов, обработка от вредителей, подготовка дров.

Рак — посадка овощей надземного урожая, полив, подкормка.

Лев — обрезка, прививка, заготовка сухофруктов, прополка.

Какие культуры лучше сажать в зависимости от знака

В водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) — сочные культуры, зелень, бобовые, листовые овощи, ягоды.

В земных знаках (Телец, Дева, Козерог) — корнеплоды, луковичные, фруктовые деревья, многолетники.

В воздушных знаках (Близнецы, Весы, Водолей) — декоративные растения, травы, культуры для прореживания.

В огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец) — санитарные работы, борьба с вредителями, уборка и сушка плодов.

Что делать на растущей и убывающей Луне

Растущая Луна: сажают растения с надземным урожаем — огурцы, помидоры, кабачки, бобовые, цветы.

Убывающая Луна: работают с корнеплодами — картофель, свекла, морковь, редька; проводят удобрение, пересадку деревьев, консервирование.

Грамотное сочетание лунного цикла и положения знаков поможет повысить урожайность и уменьшить риски неудачных посадок.

