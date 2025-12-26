Садові роботи за знаками зодіаку - коли садити, доглядати, обрізати та збирати врожай

Людина садить кущ у саду. Фото: Freepik

Знаки зодіаку впливають на ріст рослин, урожайність і вдалий час для садових робіт. Астрологи та садівники пояснюють, у які дні краще садити, поливати, удобрювати та збирати врожай.

Новини.LIVE розповідає, що робити під різними знаками та як планувати роботи незалежно від року.

Як працює вплив знаків зодіаку на садові роботи

Знаки зодіаку умовно поділяють на родючі (Рак, Скорпіон, Риби), нейтральні (Телець, Терези, Козеріг) та малородючі (Овен, Близнюки, Лев, Діва, Водолій, Стрілець). Від цього залежить, які роботи принесуть найкращий результат. Родючі знаки сприяють посадці та проростанню, вогняні — краще підходять для очищення й обрізки, повітряні — для боротьби зі шкідниками.

Найкращі роботи за окремими знаками

Овен — розпушування ґрунту, прополка, живлення ґрунту, омолоджувальна обрізка.

Телець — ідеальний період для будь-яких посадок, пересадок і консервації.

Близнюки — видалення пагонів, обробка від шкідників, підготовка дров.

Рак — посадка овочів надземного урожаю, полив, підживлення.

Лев — обрізка, прищеплення, заготівля сухофруктів, прополка.

Які культури краще садити залежно від знаку

У водних знаках (Рак, Скорпіон, Риби) — соковиті культури, зелень, бобові, листові овочі, ягоди.

У земних знаках (Телець, Діва, Козеріг) — коренеплоди, цибулинні, фруктові дерева, багаторічники.

У повітряних знаках (Близнюки, Терези, Водолій) — декоративні рослини, трави, культури для прорідження.

У вогняних знаках (Овен, Лев, Стрілець) — санітарні роботи, боротьба зі шкідниками, збирання й сушіння плодів.

Що робити на зростаючому та спадному Місяці

Зростаючий Місяць: садять рослини з надземним урожаєм — огірки, помідори, кабачки, бобові, квіти.

Спадний Місяць: працюють із коренеплодами — картопля, буряк, морква, редька; проводять удобрення, пересадку дерев, консервування.

Грамотне поєднання місячного циклу й положення знаків допоможе підвищити урожайність та зменшити ризики невдалих посадок.

