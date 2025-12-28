Что делать в саду после Нового года 2026 - пять важных дел для растений и почвы

Сад в снегу. Фото: iStockphoto

Первые недели после Нового года — важный период для сада и огорода, ведь именно сейчас можно предотвратить повреждение растений и подготовить почву к сезону. Эксперты назвали пять работ, которые стоит выполнить сразу после праздников.

Новини.LIVE рекомендует самые важные действия для зимнего ухода за участком.

Убирайте снежные "шляпы"

Тяжелый мокрый снег может сломать ветви деревьев и кустов. Аккуратно стряхивайте его веником или метлой, избегая твердого инструмента. Регулярно осматривайте деревья после осадков, чтобы не допустить накопления снега.

Заготавливайте снег для талой воды

Талая вода — полезная для полива рассады. Собирайте снег в чистые емкости и оставляйте таять естественным путем. Такой полив поддерживает крепкий и здоровый рост молодых растений. К тому же талая вода мягче обычной, поэтому лучше усваивается почвой.

Забрасывайте снег в теплицы

В теплицах снег быстро тает и увлажняет почву. Это помогает земле восстановить структуру и накопить влагу до весны. Такой прием обеспечивает естественное увлажнение без избыточного полива.

Проверяйте черную смородину

В начале года легко обнаружить вредителей. Если заметны признаки поражения — удалите поврежденные почки и проведите очистку куста. Ранняя проверка уменьшает риск распространения болезней на другие растения.

Начинайте зимнюю обрезку деревьев

Если зима теплая и температура не ниже -7°C, можно проводить обрезку. Важно: после работы не должно быть сильных морозов. Правильная зимняя обрезка формирует здоровую крону и стимулирует весенний рост.

