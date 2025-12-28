Що робити в саду після Нового року 2026 - пʼять важливих справ для рослин і ґрунту

Сад у снігу. Фото: iStockphoto

Перші тижні після Нового року — важливий період для саду та городу, адже саме зараз можна запобігти пошкодженню рослин і підготувати ґрунт до сезону. Експерти назвали п’ять робіт, які варто виконати одразу після свят.

Новини.LIVE рекомендує найважливіші дії для зимового догляду за ділянкою.

Прибирайте снігові "капелюхи"

Важкий мокрий сніг може зламати гілки дерев і кущів. Акуратно струшуйте його віником або мітлою, уникаючи твердого інструменту. Регулярно оглядайте дерева після опадів, щоб не допустити накопичення снігу.

Заготовляйте сніг для талої води

Тала вода — корисна для поливу розсади. Збирайте сніг у чисті ємності й залишайте танути природним шляхом. Такий полив підтримує міцний і здоровий ріст молодих рослин. До того ж тала вода м’якша за звичайну, тому краще засвоюється ґрунтом.

Закидайте сніг у теплиці

У теплицях сніг швидко тане і зволожує ґрунт. Це допомагає землі відновити структуру та накопичити вологу до весни. Такий прийом забезпечує природне зволоження без надлишкового поливу.

Перевіряйте чорну смородину

На початку року легко виявити шкідників. Якщо помітні ознаки ураження — видаліть пошкоджені бруньки та проведіть очищення куща. Рання перевірка зменшує ризик поширення хвороб на інші рослини.

Починайте зимову обрізку дерев

Якщо зима тепла і температура не нижча за -7°C, можна проводити обрізку. Важливо: після роботи не повинно бути сильних морозів. Правильна зимова обрізка формує здорову крону та стимулює весняний ріст.

