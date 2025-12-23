Как сделать рождественский венок своими руками - варианты основ и идей для декора

Женщина с праздничным венком в руках. Фото: Freepik

Рождественский венок легко сделать своими руками, использовав доступные материалы — от соломы до хвойных веток. Такой декор обновляет дом, создает праздничную атмосферу и позволяет сэкономить.

Новини.LIVE делится самыми удобными вариантами основ, из которых получится красивый и долговечный декор.

Из чего сделать основу для рождественского венка

Чтобы венок выглядел аккуратно и долго держал форму, важно правильно выбрать основу. Именно от нее зависит прочность конструкции, удобство в декорировании и общий вид готового изделия. Есть бюджетные, натуральные и легкие в работе варианты, которые подходят даже новичкам.

Самые удобные материалы для основы

Солома. Классика для природных венков — простая, экологичная, подходит новичкам.

Проволока. Можно согнуть вешалку, создав круг нужного диаметра.

Виноградная лоза. Имеет красивый натуральный стиль и хорошо держит форму.

Пенопласт. Легкий, разных размеров, его легко декорировать тканью или зеленью.

Бюджетные современные варианты

Для креативных вариантов подойдут не только традиционные материалы.

Акванудлы. Гибкие поролоновые цилиндры, из которых можно собрать объемный круг и обернуть лентами.

Картон. Вырезанное кольцо можно оклеить мешковиной, бумагой или декоративной тканью.

Пяльцы для вышивки. Подходят для минималистичного и современного декора.

Натуральные и ароматные идеи

Хвойные ветви — идеальная основа для классического рождественского венка. Их можно закрепить на проволочном каркасе или связать между собой. Такой вариант выглядит празднично, имеет естественный запах и легко украшается лентами, сушеными фруктами или фонариками.

