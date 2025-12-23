Видео
Главная Дом и огород Рождественский венок своими руками — идеи для стильного декора

Рождественский венок своими руками — идеи для стильного декора

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 11:00
Как сделать рождественский венок своими руками - варианты основ и идей для декора
Женщина с праздничным венком в руках. Фото: Freepik

Рождественский венок легко сделать своими руками, использовав доступные материалы — от соломы до хвойных веток. Такой декор обновляет дом, создает праздничную атмосферу и позволяет сэкономить.

Новини.LIVE делится самыми удобными вариантами основ, из которых получится красивый и долговечный декор.

Читайте также:

Из чего сделать основу для рождественского венка

Чтобы венок выглядел аккуратно и долго держал форму, важно правильно выбрать основу. Именно от нее зависит прочность конструкции, удобство в декорировании и общий вид готового изделия. Есть бюджетные, натуральные и легкие в работе варианты, которые подходят даже новичкам.

Самые удобные материалы для основы

  • Солома. Классика для природных венков — простая, экологичная, подходит новичкам.
  • Проволока. Можно согнуть вешалку, создав круг нужного диаметра.
  • Виноградная лоза. Имеет красивый натуральный стиль и хорошо держит форму.
  • Пенопласт. Легкий, разных размеров, его легко декорировать тканью или зеленью.

Бюджетные современные варианты

Для креативных вариантов подойдут не только традиционные материалы.

  • Акванудлы. Гибкие поролоновые цилиндры, из которых можно собрать объемный круг и обернуть лентами.
  • Картон. Вырезанное кольцо можно оклеить мешковиной, бумагой или декоративной тканью.
  • Пяльцы для вышивки. Подходят для минималистичного и современного декора.

Натуральные и ароматные идеи

Хвойные ветви — идеальная основа для классического рождественского венка. Их можно закрепить на проволочном каркасе или связать между собой. Такой вариант выглядит празднично, имеет естественный запах и легко украшается лентами, сушеными фруктами или фонариками.

Мы уже писали о том, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Ранее объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.

Подробнее рассказывали о том, как оформить туи к Новому году и создать сказочную атмосферу во дворе.

Рождество советы декор венок праздник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
