Головна Дім та город Різдвяний вінок своїми руками — ідеї для стильного декору

Різдвяний вінок своїми руками — ідеї для стильного декору

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 11:00
Як зробити різдвяний вінок своїми руками - варіанти основ та ідей для декору
Жінка зі святковим вінком в руках. Фото: Freepik

Різдвяний вінок легко зробити власноруч, використавши доступні матеріали — від соломи до хвойних гілок. Такий декор оновлює оселю, створює святкову атмосферу й дозволяє зекономити.

Новини.LIVE ділиться найзручнішими варіантами основ, з яких вийде красивий та довговічний декор.

З чого зробити основу для різдвяного вінка

Щоб вінок виглядав акуратно й довго тримав форму, важливо правильно обрати основу. Саме від неї залежить міцність конструкції, зручність у декоруванні та загальний вигляд готового виробу. Є бюджетні, натуральні та легкі в роботі варіанти, які підходять навіть новачкам.

Найзручніші матеріали для основи

  • Солома. Класика для природних вінків — проста, екологічна, підходить новачкам.
  • Дріт. Можна зігнути вішалку, створивши круг потрібного діаметра.
  • Виноградна лоза. Має гарний натуральний стиль і добре тримає форму.
  • Пінопласт. Легкий, різних розмірів, його легко декорувати тканиною чи зеленню.

Бюджетні сучасні варіанти

Для креативних варіантів підійдуть не тільки традиційні матеріали.

  • Акванудли. Гнучкі поролонові циліндри, з яких можна зібрати об’ємний круг і обгорнути стрічками.
  • Картон. Вирізане кільце можна обклеїти мішковиною, папером чи декоративною тканиною.
  • П’яльця для вишивки. Підходять для мінімалістичного та сучасного декору.

Натуральні та ароматні ідеї

Хвойні гілки — ідеальна основа для класичного різдвяного вінка. Їх можна закріпити на дротяному каркасі або зв’язати між собою. Такий варіант виглядає святково, має природний запах і легко прикрашається стрічками, сушеними фруктами чи ліхтариками.

Різдво поради декор вінок свято
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
