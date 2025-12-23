Як зробити різдвяний вінок своїми руками - варіанти основ та ідей для декору

Жінка зі святковим вінком в руках. Фото: Freepik

Різдвяний вінок легко зробити власноруч, використавши доступні матеріали — від соломи до хвойних гілок. Такий декор оновлює оселю, створює святкову атмосферу й дозволяє зекономити.

Новини.LIVE ділиться найзручнішими варіантами основ, з яких вийде красивий та довговічний декор.

Реклама

Читайте також:

З чого зробити основу для різдвяного вінка

Щоб вінок виглядав акуратно й довго тримав форму, важливо правильно обрати основу. Саме від неї залежить міцність конструкції, зручність у декоруванні та загальний вигляд готового виробу. Є бюджетні, натуральні та легкі в роботі варіанти, які підходять навіть новачкам.

Найзручніші матеріали для основи

Солома. Класика для природних вінків — проста, екологічна, підходить новачкам.

Дріт. Можна зігнути вішалку, створивши круг потрібного діаметра.

Виноградна лоза. Має гарний натуральний стиль і добре тримає форму.

Пінопласт. Легкий, різних розмірів, його легко декорувати тканиною чи зеленню.

Бюджетні сучасні варіанти

Для креативних варіантів підійдуть не тільки традиційні матеріали.

Акванудли. Гнучкі поролонові циліндри, з яких можна зібрати об’ємний круг і обгорнути стрічками.

Картон. Вирізане кільце можна обклеїти мішковиною, папером чи декоративною тканиною.

П’яльця для вишивки. Підходять для мінімалістичного та сучасного декору.

Натуральні та ароматні ідеї

Хвойні гілки — ідеальна основа для класичного різдвяного вінка. Їх можна закріпити на дротяному каркасі або зв’язати між собою. Такий варіант виглядає святково, має природний запах і легко прикрашається стрічками, сушеними фруктами чи ліхтариками.

Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Раніше пояснювали те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

Детальніше розповідали про те, як оформити туї до Нового року та створити казкову атмосферу у дворі.