Як зробити різдвяний вінок своїми руками - варіанти основ та ідей для декору

Різдвяний вінок своїми руками — ідеї для стильного декору
Різдвяний вінок легко зробити власноруч, використавши доступні матеріали — від соломи до хвойних гілок. Такий декор оновлює оселю, створює святкову атмосферу й дозволяє зекономити.
Новини.LIVE ділиться найзручнішими варіантами основ, з яких вийде красивий та довговічний декор.
З чого зробити основу для різдвяного вінка
Щоб вінок виглядав акуратно й довго тримав форму, важливо правильно обрати основу. Саме від неї залежить міцність конструкції, зручність у декоруванні та загальний вигляд готового виробу. Є бюджетні, натуральні та легкі в роботі варіанти, які підходять навіть новачкам.
Найзручніші матеріали для основи
- Солома. Класика для природних вінків — проста, екологічна, підходить новачкам.
- Дріт. Можна зігнути вішалку, створивши круг потрібного діаметра.
- Виноградна лоза. Має гарний натуральний стиль і добре тримає форму.
- Пінопласт. Легкий, різних розмірів, його легко декорувати тканиною чи зеленню.
Бюджетні сучасні варіанти
Для креативних варіантів підійдуть не тільки традиційні матеріали.
- Акванудли. Гнучкі поролонові циліндри, з яких можна зібрати об’ємний круг і обгорнути стрічками.
- Картон. Вирізане кільце можна обклеїти мішковиною, папером чи декоративною тканиною.
- П’яльця для вишивки. Підходять для мінімалістичного та сучасного декору.
Натуральні та ароматні ідеї
Хвойні гілки — ідеальна основа для класичного різдвяного вінка. Їх можна закріпити на дротяному каркасі або зв’язати між собою. Такий варіант виглядає святково, має природний запах і легко прикрашається стрічками, сушеними фруктами чи ліхтариками.
