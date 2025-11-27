Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Рождественский цветок зацветет — как ухаживать за пуансетией

Рождественский цветок зацветет — как ухаживать за пуансетией

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:40
Как ухаживать цветок Рождества пуансеттию дома - полный гид для повторного цветения зимой
Пуансеттия цветет в доме. Фото: Freepik

Пуансеттия может радовать яркими красными прицветниками не один сезон, если дать ей правильный уход и период покоя. Важно знать, как пережить с ней год, чтобы на следующее Рождество она снова расцвела.

Новини.LIVE объясняет, как обеспечить пуансеттии условия, необходимые для повторного зимнего цветения.

Реклама
Читайте также:

Основные условия для цветения в следующем году

Пуансеттия нуждается в стабильном режиме света, тепла и влажности. В период роста температура должна быть +18-25°C, а зимой — ниже, чтобы растение смогло заложить новые прицветники. Сквозняки и прямое солнце провоцируют опадение листьев, поэтому окно с рассеянным светом — лучший вариант.

Как ухаживать после завершения цветения

  • Сократите полив, дайте почве почти высохнуть.
  • Обрежьте стебли до 15 см.
  • Перенесите в темное и прохладное место — это период покоя.

Такой режим растение должно иметь до мая, чтобы восстановить силы.

От весны до осени: что нужно пуансеттии

В мае верните растение на свет, начните регулярный полив и подкормку минеральными удобрениями дважды в месяц. Когда появятся молодые листья, пересадите в слабокислую почву и обязательно добавьте дренаж. Горшок должен быть лишь немного больше предыдущего, чтобы корни не "гуляли".

Главное правило для формирования прицветников

Чтобы пуансеттия заложила бутоны, осенью нужно обеспечить 14 часов полной темноты. На ночь ставьте горшок в шкаф или коробку, а днем держите на ярком рассеянном свете. Не ставьте рядом фрукты — этилен ускоряет увядание.

Мы объясняли то, почему черемуху не советуют высаживать рядом с домом или плодовыми деревьями.

Также рассказывали о том, как подготовить чубуки осенью и сохранить их до весны для быстрого укоренения.

Ранее сообщалось о том, что сделать, чтобы перец успел созреть даже в прохладные дни.

растения цветы советы дом эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации