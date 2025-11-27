Как ухаживать цветок Рождества пуансеттию дома - полный гид для повторного цветения зимой

Пуансеттия цветет в доме. Фото: Freepik

Пуансеттия может радовать яркими красными прицветниками не один сезон, если дать ей правильный уход и период покоя. Важно знать, как пережить с ней год, чтобы на следующее Рождество она снова расцвела.

Новини.LIVE объясняет, как обеспечить пуансеттии условия, необходимые для повторного зимнего цветения.

Основные условия для цветения в следующем году

Пуансеттия нуждается в стабильном режиме света, тепла и влажности. В период роста температура должна быть +18-25°C, а зимой — ниже, чтобы растение смогло заложить новые прицветники. Сквозняки и прямое солнце провоцируют опадение листьев, поэтому окно с рассеянным светом — лучший вариант.

Как ухаживать после завершения цветения

Сократите полив, дайте почве почти высохнуть.

Обрежьте стебли до 15 см.

Перенесите в темное и прохладное место — это период покоя.

Такой режим растение должно иметь до мая, чтобы восстановить силы.

От весны до осени: что нужно пуансеттии

В мае верните растение на свет, начните регулярный полив и подкормку минеральными удобрениями дважды в месяц. Когда появятся молодые листья, пересадите в слабокислую почву и обязательно добавьте дренаж. Горшок должен быть лишь немного больше предыдущего, чтобы корни не "гуляли".

Главное правило для формирования прицветников

Чтобы пуансеттия заложила бутоны, осенью нужно обеспечить 14 часов полной темноты. На ночь ставьте горшок в шкаф или коробку, а днем держите на ярком рассеянном свете. Не ставьте рядом фрукты — этилен ускоряет увядание.

