Видео

Керамический горшок медленно убивает фиалки — вот почему

Керамический горшок медленно убивает фиалки — вот почему

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 16:54
обновлено: 16:37
Почему фиалки нельзя сажать в керамические горшки - соли, влага и риск гниения корней
Фиалка на подоконнике. Фото: Pinterest

Фиалки чахнут в керамических горшках, потому что материал впитывает соли, удерживает холод и избыток влаги. Из-за этого корни ослабевают, почва перенасыщается, а растение прекращает рост и цветение.

Новини.LIVE объясняет, почему керамика вредит фиалкам и какой горшок выбрать для здорового роста.

Читайте также:

Почему керамические горшки вредят фиалкам

Фиалки нуждаются в стабильных условиях. Керамика впитывает соли из воды, и они накапливаются в стенках. Из-за этого почва становится хуже, а корни ослабевают. Такие изменения быстро влияют на цветение и состояние листьев.

Почему пластик работает лучше

Цветоводы отмечают:

  • пластик не впитывает соли;
  • фиалки в пластиковых горшках цветут регулярнее;
  • растение меньше болеет и не чахнет.

В пластике условия более стабильные, поэтому уход значительно проще.

Проблема холода и влаги в керамике

Керамический горшок быстро остывает в прохладной комнате. Он дольше удерживает воду, поэтому после полива фиалка оказывается в "болоте". Избыток влаги легко вызывает гниение корней. В таких условиях фиалка быстро ослабевает и останавливает рост.

Почему результат в керамике хуже

Фиалки в керамических горшках тоже могут расти, но это требует больше опыта. Нужно чаще контролировать полив, температуру и состояние почвы. Для большинства цветоводов это превращается в ежедневный дополнительный уход.

растения советы дом домашние цветы фиалка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
