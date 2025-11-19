Почему фиалки нельзя сажать в керамические горшки - соли, влага и риск гниения корней

Керамический горшок медленно убивает фиалки — вот почему
Фиалки чахнут в керамических горшках, потому что материал впитывает соли, удерживает холод и избыток влаги. Из-за этого корни ослабевают, почва перенасыщается, а растение прекращает рост и цветение.
Новини.LIVE объясняет, почему керамика вредит фиалкам и какой горшок выбрать для здорового роста.
Почему керамические горшки вредят фиалкам
Фиалки нуждаются в стабильных условиях. Керамика впитывает соли из воды, и они накапливаются в стенках. Из-за этого почва становится хуже, а корни ослабевают. Такие изменения быстро влияют на цветение и состояние листьев.
Почему пластик работает лучше
Цветоводы отмечают:
- пластик не впитывает соли;
- фиалки в пластиковых горшках цветут регулярнее;
- растение меньше болеет и не чахнет.
В пластике условия более стабильные, поэтому уход значительно проще.
Проблема холода и влаги в керамике
Керамический горшок быстро остывает в прохладной комнате. Он дольше удерживает воду, поэтому после полива фиалка оказывается в "болоте". Избыток влаги легко вызывает гниение корней. В таких условиях фиалка быстро ослабевает и останавливает рост.
Почему результат в керамике хуже
Фиалки в керамических горшках тоже могут расти, но это требует больше опыта. Нужно чаще контролировать полив, температуру и состояние почвы. Для большинства цветоводов это превращается в ежедневный дополнительный уход.
