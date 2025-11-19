Почему фиалки нельзя сажать в керамические горшки - соли, влага и риск гниения корней

Фиалка на подоконнике. Фото: Pinterest

Фиалки чахнут в керамических горшках, потому что материал впитывает соли, удерживает холод и избыток влаги. Из-за этого корни ослабевают, почва перенасыщается, а растение прекращает рост и цветение.

Новини.LIVE объясняет, почему керамика вредит фиалкам и какой горшок выбрать для здорового роста.

Реклама

Читайте также:

Почему керамические горшки вредят фиалкам

Фиалки нуждаются в стабильных условиях. Керамика впитывает соли из воды, и они накапливаются в стенках. Из-за этого почва становится хуже, а корни ослабевают. Такие изменения быстро влияют на цветение и состояние листьев.

Почему пластик работает лучше

Цветоводы отмечают:

пластик не впитывает соли;

фиалки в пластиковых горшках цветут регулярнее;

растение меньше болеет и не чахнет.

В пластике условия более стабильные, поэтому уход значительно проще.

Проблема холода и влаги в керамике

Керамический горшок быстро остывает в прохладной комнате. Он дольше удерживает воду, поэтому после полива фиалка оказывается в "болоте". Избыток влаги легко вызывает гниение корней. В таких условиях фиалка быстро ослабевает и останавливает рост.

Почему результат в керамике хуже

Фиалки в керамических горшках тоже могут расти, но это требует больше опыта. Нужно чаще контролировать полив, температуру и состояние почвы. Для большинства цветоводов это превращается в ежедневный дополнительный уход.

Мы объясняли то, почему садоводы советуют высаживать кусты именно осенью.

Также рассказывали о том, как определить, какой тип канализации будет работать эффективнее именно в вашем случае.

Ранее сообщалось о том, чем именно укрывать чеснок и когда это делать правильно.