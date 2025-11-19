Чому фіалки не можна садити в керамічні горщики - солі, волога та ризик гниття коріння

Фіалка на підвіконні. Фото: Pinterest

Фіалки чахнуть у керамічних горщиках, бо матеріал вбирає солі, утримує холод і надлишок вологи. Через це коріння слабшає, ґрунт перенасичується, а рослина припиняє ріст і цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, чому кераміка шкодить фіалкам і який горщик обрати для здорового росту.

Чому керамічні горщики шкодять фіалкам

Фіалки потребують стабільних умов. Кераміка вбирає солі з води, і вони накопичуються у стінках. Через це ґрунт стає гіршим, а коріння слабшає. Такі зміни швидко впливають на цвітіння і стан листя.

Чому пластик працює краще

Квітникарі відзначають:

пластик не вбирає солі;

фіалки у пластикових горщиках цвітуть регулярніше;

рослина менше хворіє та не чахне.

У пластику умови більш стабільні, тому догляд значно простіший.

Проблема холоду і вологи в кераміці

Керамічний горщик швидко остигає у прохолодній кімнаті. Він довше утримує воду, тому після поливу фіалка опиняється у "болоті". Надлишок вологи легко спричиняє гниття коріння. У таких умовах фіалка швидко слабшає і зупиняє ріст.

Чому результат у кераміці гірший

Фіалки в керамічних горщиках теж можуть рости, але це потребує більше досвіду. Потрібно частіше контролювати полив, температуру та стан ґрунту. Для більшості квітникарів це перетворюється на щоденний додатковий догляд.

