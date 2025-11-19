Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:37
Чому фіалки не можна садити в керамічні горщики - солі, волога та ризик гниття коріння
Фіалка на підвіконні. Фото: Pinterest

Фіалки чахнуть у керамічних горщиках, бо матеріал вбирає солі, утримує холод і надлишок вологи. Через це коріння слабшає, ґрунт перенасичується, а рослина припиняє ріст і цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, чому кераміка шкодить фіалкам і який горщик обрати для здорового росту.

Читайте також:

Чому керамічні горщики шкодять фіалкам

Фіалки потребують стабільних умов. Кераміка вбирає солі з води, і вони накопичуються у стінках. Через це ґрунт стає гіршим, а коріння слабшає. Такі зміни швидко впливають на цвітіння і стан листя.

Чому пластик працює краще

Квітникарі відзначають:

  • пластик не вбирає солі;
  • фіалки у пластикових горщиках цвітуть регулярніше;
  • рослина менше хворіє та не чахне.

У пластику умови більш стабільні, тому догляд значно простіший.

Проблема холоду і вологи в кераміці

Керамічний горщик швидко остигає у прохолодній кімнаті. Він довше утримує воду, тому після поливу фіалка опиняється у "болоті". Надлишок вологи легко спричиняє гниття коріння. У таких умовах фіалка швидко слабшає і зупиняє ріст.

Чому результат у кераміці гірший

Фіалки в керамічних горщиках теж можуть рости, але це потребує більше досвіду. Потрібно частіше контролювати полив, температуру та стан ґрунту. Для більшості квітникарів це перетворюється на щоденний додатковий догляд.

Ми пояснювали те, чому садівники радять висаджувати кущі саме восени.

Також розповідали про те, як визначити, який тип каналізації працюватиме ефективніше саме у вашому випадку.

Раніше повідомлялося про те, чим саме вкривати часник і коли це робити правильно.

рослини поради будинок домашні квіти фіалка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
