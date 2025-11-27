Відео
Головна Дім та город Різдвяна квітка зацвіте — як доглядати пуансетію

Різдвяна квітка зацвіте — як доглядати пуансетію

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:40
Як доглядати квітку Різдва пуансетію вдома - повний гід для повторного цвітіння взимку
Пуансетія цвіте у будинку. Фото: Freepik

Пуансетія може радувати яскравими червоними приквітками не один сезон, якщо дати їй правильний догляд та період спокою. Важливо знати, як пережити з нею рік, щоб наступного Різдва вона знову розквітла.

Новини.LIVE пояснює, як забезпечити пуансетії умови, потрібні для повторного зимового цвітіння.

Читайте також:

Основні умови для цвітіння наступного року

Пуансетія потребує стабільного режиму світла, тепла та вологості. У період росту температура має бути +18-25°C, а взимку — нижчою, щоб рослина змогла закласти нові приквітки. Протяги й пряме сонце провокують опадання листя, тому вікно з розсіяним світлом — найкращий варіант.

Як доглядати після завершення цвітіння

  • Скоротіть полив, дайте ґрунту майже висохнути.
  • Обріжте стебла до 15 см.
  • Перенесіть у темне й прохолодне місце — це період спокою.

Такий режим рослина повинна мати до травня, щоб відновити сили.

Від весни до осені: що потрібно пуансетії

У травні поверніть рослину на світло, почніть регулярний полив і підживлення мінеральними добривами двічі на місяць. Коли з’являться молоді листки, пересадіть у слабкокислий ґрунт і обов’язково додайте дренаж. Горщик має бути лише трохи більшим за попередній, щоб корені не "гуляли".

Головне правило для формування приквіток

Щоб пуансетія заклала бутони, восени потрібно забезпечити 14 годин повної темряви. На ніч ставте горщик у шафу або коробку, а вдень тримайте на яскравому розсіяному світлі. Не ставте поруч фрукти — етилен пришвидшує в’янення.

Ми пояснювали те, чому черемху не радять висаджувати поруч із будинком чи плодовими деревами.

Також розповідали про те, як підготувати чубуки восени та зберегти їх до весни для швидкого укорінення.

Раніше повідомлялося про те, що зробити, щоб перець встиг дозріти навіть у прохолодні дні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
