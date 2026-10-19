Мужчина готовит речную рыбу. Фото: sepaq.com

Свежий карась, карп, щука, судак или сом могут испортить впечатление от блюда еще до первого кусочка. А все из-за характерного запаха болота, который иногда сохраняется даже после жарки рыбы со специями. Есть простой кулинарный лайфхак, который поможет убрать неприятный запах и сохранить естественный вкус мяса.

Новини.LIVE со ссылкой на Fishing.Ukr рассказывают, как же можно легко убрать запах болота из речной рыбы.

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Почему речная рыба пахнет болотом

Характерный землистый запах речной рыбы часто связан с веществом под названием геосмин. Его вырабатывают определенные микроорганизмы, в частности цианобактерии, обитающие в водоемах. Рыба поглощает геосмин через жабры, после чего вещество может накапливаться в ее тканях. Поэтому обычное промывание водой не всегда помогает избавиться от специфического привкуса.

Особенно заметным запах бывает у карасей, карпов и сомов, обитающих в водоемах с большим количеством органических отложений.

Как убрать запах болота с рыбы

Чтобы убрать неприятный запах, можно воспользоваться простым способом замачивания. Для этого понадобятся всего три ингредиента, которые обычно есть на каждой кухне:

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холодная вода — 1 л;

каменная соль — 2 ст. л.;

столовый уксус 9% или лимонный сок — 1 ст. л.

Сначала тщательно потрошите рыбу, удалите жабры и темную пленку внутри брюшка. Крупные тушки лучше разрезать на порционные куски. После этого растворите соль в холодной воде, добавьте уксус и перемешайте. Полностью погрузите подготовленную рыбу в полученную смесь.

Время замачивания составляет 30–40 минут. Для крупных кусков сома его можно увеличить примерно до часа. Важно держать рыбу в растворе в холодильнике, а не оставлять на кухонном столе. После замачивания достаньте куски, промокните бумажными полотенцами и приступайте к приготовлению.

Что еще поможет улучшить вкус рыбы

Во время жарки можно добавить немного чеснока, укропа, черного перца или лимонной цедры. Они удачно дополнят естественный вкус речной рыбы.

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