Чоловік готує річкову рибу. Фото: sepaq.com

Свіжий карась, короп, щука, судак чи сом здатні зіпсувати враження від страви ще до першого шматочка. А все через характерний запах болота, який іноді залишається навіть після смаження риби зі спеціями. Є простий кулінарний лайфхак, який допоможе прибрати неприємний аромат та зберегти природний смак м'яса.

Новини.LIVE з посиланням на Fishing.Ukr розповідає, як же можна легко прибрати запах болота з річкової риби.

Реклама

Чому річкова риба пахне болотом

Характерний землистий запах річкової риби часто пов'язаний із речовиною під назвою геосмін. Її виробляють певні мікроорганізми, зокрема ціанобактерії, які живуть у водоймах. Риба поглинає геосмін через зябра, після чого речовина може накопичуватися в її тканинах. Тому звичайне промивання водою не завжди допомагає позбутися специфічного присмаку.

Особливо помітним запах буває у карасів, коропів та сомів, які живуть у водоймах із великою кількістю органічних відкладень.

Як прибрати запах болота з риби

Щоб прибрати неприємний запах, можна скористатися простим способом замочування. Для цього знадобляться лише три інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні:

Читайте також:

холодна вода — 1 л;

кам'яна сіль — 2 ст. л.;

столовий оцет 9% або лимонний сік — 1 ст. л.

Спочатку ретельно випатрайте рибу, видаліть зябра та темну плівку всередині черевця. Великі тушки краще розрізати на порційні шматки. Після цього розчиніть сіль у холодній воді, додайте оцет і перемішайте. Повністю занурте підготовлену рибу в отриману суміш.

Час замочування становить 30–40 хвилин. Для великих шматків сома його можна збільшити приблизно до години. Важливо тримати рибу в розчині у холодильнику, а не залишати на кухонному столі. Після замочування дістаньте шматки, промокніть паперовими рушниками та беріться до приготування.

Що ще допоможе покращити смак риби

Під час смаження можна додати трохи часнику, кропу, чорного перцю або лимонної цедри. Вони вдало доповнять природний смак річкової риби.

Ділимося іншими корисними порадами

Як правильно варити білі гриби, щоб не зіпсувати смак делікатесу.

Що додати до консервації з гарбуза, щоб вона добре зберігалася.

Що зробити з медом, щоб він довго залишався рідким.

Що зробити з хлібом, щоб не пліснявів і довго не черствів.