Как ускорить рост рассады - простые домашние удобрения и правила внесения

Чтобы рассада развивалась быстрее и набирала силу с первых недель, ей нужна дополнительная подкормка. Дешевые домашние подкормки работают не хуже магазинных и подходят для большинства огородных культур.

Новини.LIVE делится простыми и эффективными рецептами, которые помогают рассаде расти в разы быстрее.

Домашние удобрения, которые ускоряют рост рассады

Ускорить рост рассады можно с помощью простых подкормок, которые легко приготовить дома. Они обогащают почву, укрепляют корневую систему и повышают устойчивость молодых растений.

Луковый отвар лука

Стакан шелухи заливают литром кипятка и настаивают два дня. Перед поливом раствор разбавляют водой в соотношении 1:3. Такая подкормка укрепляет растения и ускоряет рост.

Настой яичной скорлупы

Скорлупу одного яйца заливают литром теплой воды и оставляют в темном месте на несколько дней. Средство имеет резкий запах — это нормально. Для полива также используют пропорцию 1:3.

Банановая кожура

Банановый настой готовят несколько дней в литре воды, после чего просто процеживают. Разводить не нужно — подкормка готова к использованию.

Дрожжевое удобрение

В пятилитровом ведре разводят 50 г дрожжей и столовую ложку сахара. Через сутки раствор готов. Перед поливом его разводят водой 1:5.

Раствор золы

Четверть стакана золы добавляют в пять литров воды и настаивают сутки. После процеживания раствор можно использовать для подкормки любой рассады.

Как правильно подкармливать рассаду

Подкормки лучше вносить утром и в пасмурный день, чтобы растения не получили стресс от солнца. Важно помнить: концентраты без разведения могут повредить корни, поэтому всегда соблюдайте пропорции.

Также следите за состоянием листьев:

желтизна указывает на нехватку калия,

осветление нижних листьев — недостаток азота,

фиолетовые или синие оттенки — потребность в фосфоре.

Рассчитывать подкормку нужно с мерой — переизбыток, как и недостаток, тормозит развитие рассады.

