Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Рассада будет расти вдвое быстрее — доступные рецепты удобрений

Рассада будет расти вдвое быстрее — доступные рецепты удобрений

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 20:00
Как ускорить рост рассады - простые домашние удобрения и правила внесения
Рассада в стаканчиках. Фото: iStockphoto

Чтобы рассада развивалась быстрее и набирала силу с первых недель, ей нужна дополнительная подкормка. Дешевые домашние подкормки работают не хуже магазинных и подходят для большинства огородных культур.

Новини.LIVE делится простыми и эффективными рецептами, которые помогают рассаде расти в разы быстрее.

Реклама
Читайте также:

Домашние удобрения, которые ускоряют рост рассады

Ускорить рост рассады можно с помощью простых подкормок, которые легко приготовить дома. Они обогащают почву, укрепляют корневую систему и повышают устойчивость молодых растений.

Луковый отвар лука

Стакан шелухи заливают литром кипятка и настаивают два дня. Перед поливом раствор разбавляют водой в соотношении 1:3. Такая подкормка укрепляет растения и ускоряет рост.

Настой яичной скорлупы

Скорлупу одного яйца заливают литром теплой воды и оставляют в темном месте на несколько дней. Средство имеет резкий запах — это нормально. Для полива также используют пропорцию 1:3.

Банановая кожура

Банановый настой готовят несколько дней в литре воды, после чего просто процеживают. Разводить не нужно — подкормка готова к использованию.

Дрожжевое удобрение

В пятилитровом ведре разводят 50 г дрожжей и столовую ложку сахара. Через сутки раствор готов. Перед поливом его разводят водой 1:5.

Раствор золы

Четверть стакана золы добавляют в пять литров воды и настаивают сутки. После процеживания раствор можно использовать для подкормки любой рассады.

Как правильно подкармливать рассаду

Подкормки лучше вносить утром и в пасмурный день, чтобы растения не получили стресс от солнца. Важно помнить: концентраты без разведения могут повредить корни, поэтому всегда соблюдайте пропорции.

Также следите за состоянием листьев:

  • желтизна указывает на нехватку калия,
  • осветление нижних листьев — недостаток азота,
  • фиолетовые или синие оттенки — потребность в фосфоре.

Рассчитывать подкормку нужно с мерой — переизбыток, как и недостаток, тормозит развитие рассады.

Мы объясняли то, какое влияние имеет елка на участок и какие нормы нужно знать.

Также рассказывали о том, как легко размножить рождественский кактус в домашних условиях.

Ранее сообщалось о том, какой сорт перца дает самый стабильный урожай.

правила удобрения советы рассада эффективные способы
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации