Как ускорить рост рассады - простые домашние удобрения и правила внесения

Рассада будет расти вдвое быстрее — доступные рецепты удобрений
Чтобы рассада развивалась быстрее и набирала силу с первых недель, ей нужна дополнительная подкормка. Дешевые домашние подкормки работают не хуже магазинных и подходят для большинства огородных культур.
Новини.LIVE делится простыми и эффективными рецептами, которые помогают рассаде расти в разы быстрее.
Домашние удобрения, которые ускоряют рост рассады
Ускорить рост рассады можно с помощью простых подкормок, которые легко приготовить дома. Они обогащают почву, укрепляют корневую систему и повышают устойчивость молодых растений.
Луковый отвар лука
Стакан шелухи заливают литром кипятка и настаивают два дня. Перед поливом раствор разбавляют водой в соотношении 1:3. Такая подкормка укрепляет растения и ускоряет рост.
Настой яичной скорлупы
Скорлупу одного яйца заливают литром теплой воды и оставляют в темном месте на несколько дней. Средство имеет резкий запах — это нормально. Для полива также используют пропорцию 1:3.
Банановая кожура
Банановый настой готовят несколько дней в литре воды, после чего просто процеживают. Разводить не нужно — подкормка готова к использованию.
Дрожжевое удобрение
В пятилитровом ведре разводят 50 г дрожжей и столовую ложку сахара. Через сутки раствор готов. Перед поливом его разводят водой 1:5.
Раствор золы
Четверть стакана золы добавляют в пять литров воды и настаивают сутки. После процеживания раствор можно использовать для подкормки любой рассады.
Как правильно подкармливать рассаду
Подкормки лучше вносить утром и в пасмурный день, чтобы растения не получили стресс от солнца. Важно помнить: концентраты без разведения могут повредить корни, поэтому всегда соблюдайте пропорции.
Также следите за состоянием листьев:
- желтизна указывает на нехватку калия,
- осветление нижних листьев — недостаток азота,
- фиолетовые или синие оттенки — потребность в фосфоре.
Рассчитывать подкормку нужно с мерой — переизбыток, как и недостаток, тормозит развитие рассады.
