Як прискорити ріст розсади - прості домашні добрива та правила внесення

Щоб розсада розвивалась швидше й набирала силу з перших тижнів, їй потрібне додаткове живлення. Дешеві домашні підживки працюють не гірше магазинних і підходять для більшості городніх культур.

Домашні добрива, які прискорюють ріст розсади

Прискорити ріст розсади можна за допомогою простих підживок, які легко приготувати вдома. Вони збагачують ґрунт, зміцнюють кореневу систему та підвищують стійкість молодих рослин.

Цибулевий відвар

Склянку лушпиння заливають літром окропу і настоюють два дні. Перед поливом розчин розбавляють водою у співвідношенні 1:3. Така підживка зміцнює рослини й прискорює ріст.

Настій яєчної шкаралупи

Шкаралупу одного яйця заливають літром теплої води та залишають у темному місці на кілька днів. Засіб має різкий запах — це нормально. Для поливу також використовують пропорцію 1:3.

Бананова шкірка

Банановий настій готують кілька днів у літрі води, після чого просто проціджують. Розводити не потрібно — підживка готова до використання.

Дріжджове добриво

У п’ятилітровому відрі розводять 50 г дріжджів та столову ложку цукру. Через добу розчин готовий. Перед поливом його розводять водою 1:5.

Розчин золи

Чверть склянки золи додають у п’ять літрів води та настоюють добу. Після проціджування розчин можна використовувати для підживлення будь-якої розсади.

Як правильно підживлювати розсаду

Підживки краще вносити вранці та в похмурий день, щоб рослини не отримали стрес від сонця. Важливо пам’ятати: концентрати без розведення можуть пошкодити коріння, тому завжди дотримуйтесь пропорцій.

Також стежте за станом листя:

жовтизна вказує на брак калію,

посвітління нижніх листків — нестача азоту,

фіолетові або сині відтінки — потреба у фосфорі.

Розраховувати підживку потрібно з мірою — надлишок, як і недолік, гальмує розвиток розсади.

