Очищение батарей от пыли. Коллаж: Новини.LIVE

Батареи в доме — настоящий пылесборник. Между секциями постоянно скапливается пыль, шерсть домашних животных, паутина и грязь. До некоторых мест, кажется, невозможно добраться. А самая большая проблема в том, что загрязнения часто мешают свободной циркуляции теплого воздуха. Существует несколько простых способов быстро избавиться от этой проблемы.

Что нужно сделать, чтобы избавиться от пыли в батарее, рассказали специалисты Ideal Home, передает Новини.LIVE.

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Как быстро очистить батарею от пыли

Для такой уборки вам понадобятся:

фен с режимом холодного воздуха;

старое полотенце;

пылесос;

салфетка из микрофибры.

Важно: уборку нужно проводить, когда радиатор холодный.

Далее сделайте следующее:

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Подготовьте место. Постелите под батареей слегка влажное полотенце, которое будет собирать пыль. Уберите стоящие рядом вещи, чтобы не запачкать их. Воспользуйтесь феном. Включите режим холодного воздуха и направьте поток в верхние отверстия радиатора. Медленно перемещайте фен вдоль батареи, чтобы воздух проходил между внутренними пластинами и выталкивал оттуда пыль. Уберите остатки грязи. Осторожно сверните полотенце, не стряхивая пыль в комнату. Затем пропылесосьте пол и пространство под батареей. Протрите поверхность. Слегка влажной микрофиброй удалите загрязнения с наружных стенок радиатора.

Что делать, если пыль не удается удалить

Иногда внутри батареи образуется плотный слой грязи, который обычный поток воздуха не способен удалить. В таком случае поможет гибкая щетка с длинной ручкой. Она легко проходит между пластинами и собирает пыль в труднодоступных местах.

Также можно воспользоваться пылесосом с тонкой насадкой. Сначала соберите доступную грязь, а уже потом используйте фен для очистки остатков.

Как сделать так, чтобы батареи лучше обогревали комнату

Специалисты советуют не закрывать батареи плотными шторами, мебелью или мокрой одеждой. Оставляйте вокруг них свободное пространство для циркуляции воздуха.

Чистить отопительные приборы следует как минимум перед началом отопительного сезона, а при необходимости повторять процедуру зимой. Особенно это актуально для домов, где есть домашние животные.

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