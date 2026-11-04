Очищення батарей від пилу. Колаж: Новини.LIVE

Батареї в оселі — це справжній пилозбірник. Між секціями постійно накопичується пил, шерсть домашніх тварин, павутиння та бруд. До деяких місць здається неможливо дістатися. А найбільша проблема у тому, що забруднення часто заважають вільній циркуляції теплого повітря. Існує кілька простих способів швидко позбутися проблеми.

Що слід зробити, щоб позбутися пилу в батареї, розповіли фахівці Ideal Home, передає Новини.LIVE.

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Як швидко очистити батарею від пилу

Для такого прибирання вам знадобляться:

фен із режимом холодного повітря;

старий рушник;

пилосос;

серветка з мікрофібри.

Важливо: прибирання потрібно проводити, коли радіатор холодний.

Далі зробіть наступне:

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Підготуйте місце. Постеліть під батареєю злегка вологий рушник, який збиратиме пил. Приберіть речі, що стоять поруч, аби не забруднити їх. Скористайтеся феном. Увімкніть режим холодного повітря та спрямуйте потік у верхні отвори радіатора. Повільно рухайте фен уздовж батареї, щоб повітря проходило між внутрішніми пластинами й виштовхувало звідти пил. Приберіть залишки бруду. Обережно згорніть рушник, не струшуючи пил у кімнаті. Потім пропилососьте підлогу та простір під батареєю. Протріть поверхню. Злегка вологою мікрофіброю приберіть забруднення із зовнішніх стінок радіатора.

Що робити, якщо пил не вдається прибрати

Іноді всередині батареї утворюється щільний шар бруду, який звичайний потік повітря не здатний видалити. У такому випадку допоможе гнучка щітка з довгою ручкою. Вона легко проходить між пластинами та збирає пил у важкодоступних місцях.

Також можна скористатися пилососом із тонкою насадкою. Спочатку зберіть доступний бруд, а вже потім використовуйте фен для очищення залишків.

Як зробити, щоб батареї краще обігрівали кімнату

Фахівці радять не закривати батареї щільними шторами, меблями чи мокрим одягом. Залишайте навколо них вільний простір для циркуляції повітря.

Очищати опалювальні прилади варто щонайменше перед початком опалювального сезону, а за потреби повторювати процедуру взимку. Особливо це актуально для осель, де є домашні тварини.

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