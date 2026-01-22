Как хранить лук и чеснок, чтобы они не портились и не прорастали

Простой способ хранить лук и чеснок до весны
Лук и чеснок могут начать портиться или прорастать уже через несколько недель после сбора или покупки, если хранить их неправильно. Температура, влажность, свет и тара определяют, как долго овощи будут оставаться свежими.
Новини.LIVE рассказывает, какие условия хранения лука и чеснока являются оптимальными и каких ошибок следует избегать.
Оптимальные условия хранения
Для длительного хранения важно создать стабильный микроклимат:
- темное и сухое место;
- температура для лука — +7...+13 °C;
- для чеснока — +1...+4 °C;
- влажность — 60-70%.
При чрезмерной влажности появляется гниль, а при свете и тепле овощи быстро прорастают.
Где и в чем лучше хранить
Лучшие варианты:
- сетки, плетеные корзины, деревянные ящики;
- кладовая, застекленный балкон, сухой подвал;
- отдельно от картофеля и корнеплодов.
Полиэтиленовые пакеты и герметичные контейнеры не подходят — в них образуется конденсат.
Почему лук и чеснок портятся
Основные причины порчи:
- нарушение температуры и влажности;
- хранение вместе с влажными овощами;
- недостаточная просушка после сбора;
- свет, который запускает прорастание.
Правильные условия позволяют сохранить лук и чеснок твердыми и пригодными к употреблению месяцами.
