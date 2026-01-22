Как хранить лук и чеснок, чтобы они не портились и не прорастали

Чеснок висит в сарае. Фото: Decorexpro

Лук и чеснок могут начать портиться или прорастать уже через несколько недель после сбора или покупки, если хранить их неправильно. Температура, влажность, свет и тара определяют, как долго овощи будут оставаться свежими.

Новини.LIVE рассказывает, какие условия хранения лука и чеснока являются оптимальными и каких ошибок следует избегать.

Реклама

Читайте также:

Оптимальные условия хранения

Для длительного хранения важно создать стабильный микроклимат:

темное и сухое место;

температура для лука — +7...+13 °C;

для чеснока — +1...+4 °C;

влажность — 60-70%.

При чрезмерной влажности появляется гниль, а при свете и тепле овощи быстро прорастают.

Где и в чем лучше хранить

Лучшие варианты:

сетки, плетеные корзины, деревянные ящики;

кладовая, застекленный балкон, сухой подвал;

отдельно от картофеля и корнеплодов.

Полиэтиленовые пакеты и герметичные контейнеры не подходят — в них образуется конденсат.

Почему лук и чеснок портятся

Основные причины порчи:

нарушение температуры и влажности;

хранение вместе с влажными овощами;

недостаточная просушка после сбора;

свет, который запускает прорастание.

Правильные условия позволяют сохранить лук и чеснок твердыми и пригодными к употреблению месяцами.

Мы объясняли то, какие ошибки мешают получить дружные и крепкие всходы петунии.

Также рассказывали о том, когда сеять капусту в 2026 году и как подготовить рассаду для сильного старта сезона.

Ранее сообщалось о том, как правильно сажать картофель, чтобы он давал стабильно высокий урожай.