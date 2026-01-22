Видео
Главная Дом и огород Простой способ хранить лук и чеснок до весны

Простой способ хранить лук и чеснок до весны

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 22:33
Как хранить лук и чеснок, чтобы они не портились и не прорастали
Чеснок висит в сарае. Фото: Decorexpro

Лук и чеснок могут начать портиться или прорастать уже через несколько недель после сбора или покупки, если хранить их неправильно. Температура, влажность, свет и тара определяют, как долго овощи будут оставаться свежими.

Новини.LIVE рассказывает, какие условия хранения лука и чеснока являются оптимальными и каких ошибок следует избегать.

Оптимальные условия хранения

Для длительного хранения важно создать стабильный микроклимат:

  • темное и сухое место;
  • температура для лука — +7...+13 °C;
  • для чеснока — +1...+4 °C;
  • влажность — 60-70%.

При чрезмерной влажности появляется гниль, а при свете и тепле овощи быстро прорастают.

Где и в чем лучше хранить

Лучшие варианты:

  • сетки, плетеные корзины, деревянные ящики;
  • кладовая, застекленный балкон, сухой подвал;
  • отдельно от картофеля и корнеплодов.

Полиэтиленовые пакеты и герметичные контейнеры не подходят — в них образуется конденсат.

Почему лук и чеснок портятся

Основные причины порчи:

  • нарушение температуры и влажности;
  • хранение вместе с влажными овощами;
  • недостаточная просушка после сбора;
  • свет, который запускает прорастание.

Правильные условия позволяют сохранить лук и чеснок твердыми и пригодными к употреблению месяцами.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
