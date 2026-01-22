Як зберігати цибулю та часник, щоб вони не псувалися і не проростали

Простий спосіб зберігати цибулю та часник до весни
Цибуля та часник можуть почати псуватися або проростати вже за кілька тижнів після збору чи купівлі, якщо зберігати їх неправильно. Температура, вологість, світло й тара визначають, як довго овочі залишатимуться свіжими.
Новини.LIVE розповідає, які умови зберігання цибулі та часнику є оптимальними та яких помилок слід уникати.
Оптимальні умови зберігання
Для тривалого зберігання важливо створити стабільний мікроклімат:
- темне та сухе місце;
- температура для цибулі — +7…+13 °C;
- для часнику — +1…+4 °C;
- вологість — 60-70%.
За надмірної вологості з’являється гниль, а за світла та тепла овочі швидко проростають.
Де і в чому краще зберігати
Найкращі варіанти:
- сітки, плетені кошики, дерев’яні ящики;
- комора, засклений балкон, сухий підвал;
- окремо від картоплі та коренеплодів.
Поліетиленові пакети та герметичні контейнери не підходять — у них утворюється конденсат.
Чому цибуля і часник псуються
Основні причини псування:
- порушення температури й вологості;
- зберігання разом із вологими овочами;
- недостатнє просушування після збору;
- світло, яке запускає проростання.
Правильні умови дозволяють зберегти цибулю та часник твердими й придатними до споживання місяцями.
Ми пояснювали те, які помилки заважають отримати дружні та міцні сходи петунії.
Також розповідали про те, коли сіяти капусту у 2026 році та як підготувати розсаду для сильного старту сезону.
Раніше повідомлялося про те, як правильно садити картоплю, щоб вона давала стабільно високий урожай.
Читайте Новини.LIVE!