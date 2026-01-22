Відео
Простий спосіб зберігати цибулю та часник до весни

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 22:33
Як зберігати цибулю та часник, щоб вони не псувалися і не проростали
Часник висить у сараї. Фото: Decorexpro

Цибуля та часник можуть почати псуватися або проростати вже за кілька тижнів після збору чи купівлі, якщо зберігати їх неправильно. Температура, вологість, світло й тара визначають, як довго овочі залишатимуться свіжими.

Новини.LIVE розповідає, які умови зберігання цибулі та часнику є оптимальними та яких помилок слід уникати.

Оптимальні умови зберігання

Для тривалого зберігання важливо створити стабільний мікроклімат:

  • темне та сухе місце;
  • температура для цибулі — +7…+13 °C;
  • для часнику — +1…+4 °C;
  • вологість — 60-70%.

За надмірної вологості з’являється гниль, а за світла та тепла овочі швидко проростають.

Де і в чому краще зберігати

Найкращі варіанти:

  • сітки, плетені кошики, дерев’яні ящики;
  • комора, засклений балкон, сухий підвал;
  • окремо від картоплі та коренеплодів.

Поліетиленові пакети та герметичні контейнери не підходять — у них утворюється конденсат.

Чому цибуля і часник псуються

Основні причини псування:

  • порушення температури й вологості;
  • зберігання разом із вологими овочами;
  • недостатнє просушування після збору;
  • світло, яке запускає проростання.

Правильні умови дозволяють зберегти цибулю та часник твердими й придатними до споживання місяцями.

поради цибуля часник ефективні способи зберігання вдома
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
