Как сделать два мощных удобрения из одуванчика: овощи будут расти, как на дрожжах

Подкормка растений на огороде удобрением из одуванчиков. Коллаж: Новини.LIVE

Для большинства одуванчик — обычный сорняк с желтыми цветами. Однако для опытных огородников это настоящий эликсир для роста овощей. Правильно приготовленный раствор подарит роскошный урожай. И для этого не нужны дорогие ингредиенты или химия.

два простых рецепта удобрения из одуванчиков, которые подарят сочную зелень, крупные и вкусные овощи.

Почему одуванчик — идеальная основа для удобрения

Одуванчик имеет чрезвычайно толстые и большие корни, которые способны добывать питательные вещества из самых глубоких слоев почвы. Калий, фосфор, магний, железо и другие микроэлементы накапливаются в листьях и корнях в легкоусвояемой форме. Поэтому настой одуванчика для растений действует быстро и эффективно. Как действует такое органическое удобрение:

стимулирует рост;

укрепляет иммунитет культур;

улучшает внешний вид;

помогает формировать качественные плоды;

улучшает вкус плодов;

увеличивает урожайность.

Рецепт 1. Быстрая подкормка для листьев

Этот вариант идеально подходит, когда растениям нужно срочно восстановиться. Что нужно:

2-3 кг свежих одуванчиков вместе с корнями;

1 л теплой воды.

Как приготовить:

Читайте также:

Измельчите растения ножом. Залейте теплой водой. Оставьте настаиваться на сутки. После этого процедите и разбавьте концентрат в 5 л чистой воды.

Опрыскивайте таким раствором листья утром или вечером. Подкормка действует почти мгновенно: растения быстро набирают силу, листья становятся ярче, а рост заметно активизируется.

Рецепт 2. Мощное ферментированное удобрение

Это натуральное удобрение из одуванчика работает дольше и дает более сильный эффект. Что нужно:

1 кг свежих одуванчиков;

10 л воды.

Как приготовить:

Измельчите растения. Залейте водой и накройте емкость. Оставьте смесь в теплом месте на 5-10 дней для брожения. Готовый настой будет иметь характерный запах — это нормальный процесс ферментации.

Перед применением разведите: 1 л настоя на 9 л воды. Для рассады — около 300 мл под каждое растение

во время цветения и плодоношения — от 500 мл до 1 л. Вносить под корень лучше после обычного полива.

Какие культуры можно подкармливать удобрением из одуванчиков

Удобрение подходит для большинства огородных культур:

томаты;

огурцы;

перец;

кабачки;

капуста;

ягодные кусты;

цветы.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Что добавить в лунки во время посадки огурцов, чтобы кусты щедро плодоносили.

Чем категорически нельзя подкармливать лук весной, чтобы не потерять урожай.

Чем подкормить чеснок во время холодной весны, чтобы вернуть сочность и здоровье растению.