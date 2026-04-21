Простой рецепт удобрения из одуванчика: овощи растут, как на дрожжах

Дата публикации 21 апреля 2026 11:08
Как сделать два мощных удобрения из одуванчика: овощи будут расти, как на дрожжах
Подкормка растений на огороде удобрением из одуванчиков. Коллаж: Новини.LIVE

Для большинства одуванчик — обычный сорняк с желтыми цветами. Однако для опытных огородников это настоящий эликсир для роста овощей. Правильно приготовленный раствор подарит роскошный урожай. И для этого не нужны дорогие ингредиенты или химия.

Новини.LIVE рассказывает два простых рецепта удобрения из одуванчиков, которые подарят сочную зелень, крупные и вкусные овощи.

Почему одуванчик — идеальная основа для удобрения

Одуванчик имеет чрезвычайно толстые и большие корни, которые способны добывать питательные вещества из самых глубоких слоев почвы. Калий, фосфор, магний, железо и другие микроэлементы накапливаются в листьях и корнях в легкоусвояемой форме. Поэтому настой одуванчика для растений действует быстро и эффективно. Как действует такое органическое удобрение:

  • стимулирует рост;
  • укрепляет иммунитет культур;
  • улучшает внешний вид;
  • помогает формировать качественные плоды;
  • улучшает вкус плодов;
  • увеличивает урожайность.

Рецепт 1. Быстрая подкормка для листьев

Этот вариант идеально подходит, когда растениям нужно срочно восстановиться. Что нужно:

  • 2-3 кг свежих одуванчиков вместе с корнями;
  • 1 л теплой воды.

Как приготовить:

  1. Измельчите растения ножом.
  2. Залейте теплой водой.
  3. Оставьте настаиваться на сутки.
  4. После этого процедите и разбавьте концентрат в 5 л чистой воды.

Опрыскивайте таким раствором листья утром или вечером. Подкормка действует почти мгновенно: растения быстро набирают силу, листья становятся ярче, а рост заметно активизируется.

Рецепт 2. Мощное ферментированное удобрение

Это натуральное удобрение из одуванчика работает дольше и дает более сильный эффект. Что нужно:

  • 1 кг свежих одуванчиков;
  • 10 л воды.

Как приготовить:

  1. Измельчите растения.
  2. Залейте водой и накройте емкость.
  3. Оставьте смесь в теплом месте на 5-10 дней для брожения.
  4. Готовый настой будет иметь характерный запах — это нормальный процесс ферментации.

Перед применением разведите: 1 л настоя на 9 л воды. Для рассады — около 300 мл под каждое растение
во время цветения и плодоношения — от 500 мл до 1 л. Вносить под корень лучше после обычного полива.

Какие культуры можно подкармливать удобрением из одуванчиков

Удобрение подходит для большинства огородных культур:

  • томаты;
  • огурцы;
  • перец;
  • кабачки;
  • капуста;
  • ягодные кусты;
  • цветы.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
