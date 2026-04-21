Як зробити два потужні добрива з кульбаби: овочі ростимуть, як на дріжджах

Підживлення рослин на городі добривом з кульбаб. Колаж: Новини.LIVE

Для більшості кульбаба — звичайний бур'ян з жовтими квітами. Проте для досвідчених городників це справжній еліксир для росту овочів. Правильно приготовлений розчин подарує розкішний врожай. І для цього не потрібні дорогі інгредієнти чи хімія.

Чому кульбаба — ідеальна основа для добрива

Кульбаба має надзвичайно товсте та велике коріння, яке здатне добувати поживні речовини з найглибших шарів ґрунту. Калій, фосфор, магній, залізо та інші мікроелементи накопичуються в листі та коренях у легкозасвоюваній формі. Тому настій кульбаби для рослин діє швидко і ефективно. Як діє таке органічне добриво:

стимулює ріст;

зміцнює імунітет культур;

покращує зовнішній вигляд;

допомагає формувати якісні плоди;

покращує смак плодів;

збільшує врожайність.

Рецепт 1. Швидке підживлення для листя

Цей варіант ідеально підходить, коли рослинам потрібно терміново відновитися. Що потрібно:

2-3 кг свіжих кульбаб разом із корінням;

1 л теплої води.

Як приготувати:

Читайте також:

Подрібніть рослини ножем. Залийте теплою водою. Залиште настоюватися на добу. Після цього процідіть і розбавте концентрат у 5 л чистої води.

Обприскуйте таким розчином листя вранці або ввечері. Підживлення діє майже миттєво: рослини швидко набирають силу, листя стає яскравішим, а ріст помітно активізується.

Рецепт 2. Потужне ферментоване добриво

Це натуральне добриво з кульбаби працює довше і дає сильніший ефект. Що потрібно:

1 кг свіжих кульбаб;

10 л води.

Як приготувати:

Подрібніть рослини. Залийте водою і накрийте ємність. Залиште суміш у теплому місці на 5-10 днів для бродіння. Готовий настій матиме характерний запах — це нормальний процес ферментації.

Перед застосуванням розведіть: 1 л настою на 9 л води. Для розсади — близько 300 мл під кожну рослину

під час цвітіння і плодоношення — від 500 мл до 1 л. Вносити під корінь краще після звичайного поливу.

Які культури можна підживлювати добривом з кульбаб

Добриво підходить для більшості городніх культур:

томати;

огірки;

перець;

кабачки;

капуста;

ягідні кущі;

квіти.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Що додати в лунки під час посадки огірків, щоб кущі щедро плодоносили.

Чим категорично не можна підживлювати цибулю навесні, щоб не втратити врожай.

Чим підживити часник під час холодної весни, щоб повернути соковитість та здоров'я рослині.