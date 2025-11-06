Как сделать грунт для рассады своими руками - простой рецепт питательной смеси

Человек занимается рассадой. Фото: ANSA

Опытные агрономы советуют не тратить деньги на покупную землю для рассады. Осенью можно легко приготовить собственный питательный и рыхлый грунт из натуральных компонентов — он идеально подойдет для выращивания крепких растений весной.

Новини.LIVE делится проверенным рецептом домашнего грунта для рассады, который заменит любой магазинный.

Почему стоит готовить грунт самостоятельно

Домашняя смесь намного полезнее покупной: она содержит природные микроорганизмы, имеет лучшую структуру и не пересушена. Осень — идеальное время для заготовки земли, ведь за несколько месяцев она "созревает" и становится более плодородной.

Где взять землю

Лучше всего брать землю:

с грядок, где росли тыквенные или бобовые культуры;

с лугов или леса, особенно из-под березы или липы — там самый ценный слой почвы.

Рецепт идеального грунта для рассады

Смешайте:

50% огородной или дерновой земли;

20% речного песка, перлита или перепревших опилок;

30% перегноя или компоста.

Тщательно перемешайте смесь, разложите в мешки и вынесите на улицу на несколько дней. Затем занесите в тепло, а через неделю — снова на мороз. Повторите процедуру 2-3 раза, чтобы уничтожить вредителей и споры грибков.

Как хранить и использовать

Готовый грунт храните в сарае или кладовке. Перед посевом рассады просто занесите его в тепло на несколько дней, чтобы "проснулся". Такой чернозем обеспечит растениям мощные корни, быстрый рост и здоровую зелень без лишних удобрений.

