Как сделать грунт для рассады своими руками - простой рецепт питательной смеси

Простой рецепт грунта для рассады — питательный и без вредителей
Опытные агрономы советуют не тратить деньги на покупную землю для рассады. Осенью можно легко приготовить собственный питательный и рыхлый грунт из натуральных компонентов — он идеально подойдет для выращивания крепких растений весной.
Новини.LIVE делится проверенным рецептом домашнего грунта для рассады, который заменит любой магазинный.
Почему стоит готовить грунт самостоятельно
Домашняя смесь намного полезнее покупной: она содержит природные микроорганизмы, имеет лучшую структуру и не пересушена. Осень — идеальное время для заготовки земли, ведь за несколько месяцев она "созревает" и становится более плодородной.
Где взять землю
Лучше всего брать землю:
- с грядок, где росли тыквенные или бобовые культуры;
- с лугов или леса, особенно из-под березы или липы — там самый ценный слой почвы.
Рецепт идеального грунта для рассады
Смешайте:
- 50% огородной или дерновой земли;
- 20% речного песка, перлита или перепревших опилок;
- 30% перегноя или компоста.
Тщательно перемешайте смесь, разложите в мешки и вынесите на улицу на несколько дней. Затем занесите в тепло, а через неделю — снова на мороз. Повторите процедуру 2-3 раза, чтобы уничтожить вредителей и споры грибков.
Как хранить и использовать
Готовый грунт храните в сарае или кладовке. Перед посевом рассады просто занесите его в тепло на несколько дней, чтобы "проснулся". Такой чернозем обеспечит растениям мощные корни, быстрый рост и здоровую зелень без лишних удобрений.
Мы уже писали о том, какие цветы лучше всего высевать осенью, чтобы весной клумба зацвела ярче.
Ранее объясняли то, как выбрать лопату, которая не треснет под нагрузкой и прослужит вам не один сезон.
Подробнее рассказывали о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.
Читайте Новини.LIVE!