Видео

Простой рецепт грунта для рассады — питательный и без вредителей

Дата публикации 6 ноября 2025 01:12
обновлено: 14:38
Как сделать грунт для рассады своими руками - простой рецепт питательной смеси
Человек занимается рассадой. Фото: ANSA

Опытные агрономы советуют не тратить деньги на покупную землю для рассады. Осенью можно легко приготовить собственный питательный и рыхлый грунт из натуральных компонентов — он идеально подойдет для выращивания крепких растений весной.

Новини.LIVE делится проверенным рецептом домашнего грунта для рассады, который заменит любой магазинный.

Почему стоит готовить грунт самостоятельно

Домашняя смесь намного полезнее покупной: она содержит природные микроорганизмы, имеет лучшую структуру и не пересушена. Осень — идеальное время для заготовки земли, ведь за несколько месяцев она "созревает" и становится более плодородной.

Где взять землю

Лучше всего брать землю:

  • с грядок, где росли тыквенные или бобовые культуры;
  • с лугов или леса, особенно из-под березы или липы — там самый ценный слой почвы.

Рецепт идеального грунта для рассады

Смешайте:

  • 50% огородной или дерновой земли;
  • 20% речного песка, перлита или перепревших опилок;
  • 30% перегноя или компоста.

Тщательно перемешайте смесь, разложите в мешки и вынесите на улицу на несколько дней. Затем занесите в тепло, а через неделю — снова на мороз. Повторите процедуру 2-3 раза, чтобы уничтожить вредителей и споры грибков.

Как хранить и использовать

Готовый грунт храните в сарае или кладовке. Перед посевом рассады просто занесите его в тепло на несколько дней, чтобы "проснулся". Такой чернозем обеспечит растениям мощные корни, быстрый рост и здоровую зелень без лишних удобрений.

Мы уже писали о том, какие цветы лучше всего высевать осенью, чтобы весной клумба зацвела ярче.

Ранее объясняли то, как выбрать лопату, которая не треснет под нагрузкой и прослужит вам не один сезон.

Подробнее рассказывали о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
