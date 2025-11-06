Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Простий рецепт ґрунту для розсади — поживний і без шкідників

Простий рецепт ґрунту для розсади — поживний і без шкідників

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 01:12
Оновлено: 14:38
Як зробити ґрунт для розсади своїми руками - простий рецепт поживної суміші
Людина займається розсадою. Фото: ANSA

Досвідчені агрономи радять не витрачати гроші на покупну землю для розсади. Восени можна легко приготувати власний поживний і пухкий ґрунт з натуральних компонентів — він ідеально підійде для вирощування міцних рослин навесні.

Новини.LIVE ділиться перевіреним рецептом домашнього ґрунту для розсади, який замінить будь-який магазинний.

Реклама
Читайте також:

Чому варто готувати ґрунт самостійно

Домашня суміш набагато корисніша за куплену: вона містить природні мікроорганізми, має кращу структуру і не пересушена. Осінь — ідеальний час для заготівлі землі, адже за кілька місяців вона "дозріває" і стає більш родючою.

Де взяти землю

Найкраще брати землю:

  • з грядок, де росли гарбузові або бобові культури;
  • з луків чи лісу, особливо з-під берези або липи — там найцінніший шар ґрунту.

Рецепт ідеального ґрунту для розсади

Змішайте:

  • 50% городньої або дернової землі;
  • 20% річкового піску, перліту або перепрілої тирси;
  • 30% перегною чи компосту.

Ретельно перемішайте суміш, розкладіть у мішки й винесіть надвір на кілька днів. Потім занесіть у тепло, а через тиждень — знову на мороз. Повторіть процедуру 2-3 рази, щоб знищити шкідників і спори грибків.

Як зберігати і використовувати

Готовий ґрунт зберігайте у сараї або коморі. Перед посівом розсади просто занесіть його в тепло на кілька днів, щоб "прокинувся". Такий чорнозем забезпечить рослинам потужне коріння, швидкий ріст і здорову зелень без зайвих добрив.

Ми вже писали про те, які квіти найкраще висівати восени, щоб навесні клумба зацвіла яскравіше.

Раніше пояснювали те, як обрати лопату, яка не трісне під навантаженням і прослужить вам не один сезон.

Детальніше розповідали про те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

земля поради город сад розсада шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації