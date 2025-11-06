Як зробити ґрунт для розсади своїми руками - простий рецепт поживної суміші

Людина займається розсадою. Фото: ANSA

Досвідчені агрономи радять не витрачати гроші на покупну землю для розсади. Восени можна легко приготувати власний поживний і пухкий ґрунт з натуральних компонентів — він ідеально підійде для вирощування міцних рослин навесні.

Чому варто готувати ґрунт самостійно

Домашня суміш набагато корисніша за куплену: вона містить природні мікроорганізми, має кращу структуру і не пересушена. Осінь — ідеальний час для заготівлі землі, адже за кілька місяців вона "дозріває" і стає більш родючою.

Де взяти землю

Найкраще брати землю:

з грядок, де росли гарбузові або бобові культури;

з луків чи лісу, особливо з-під берези або липи — там найцінніший шар ґрунту.

Рецепт ідеального ґрунту для розсади

Змішайте:

50% городньої або дернової землі;

20% річкового піску, перліту або перепрілої тирси;

30% перегною чи компосту.

Ретельно перемішайте суміш, розкладіть у мішки й винесіть надвір на кілька днів. Потім занесіть у тепло, а через тиждень — знову на мороз. Повторіть процедуру 2-3 рази, щоб знищити шкідників і спори грибків.

Як зберігати і використовувати

Готовий ґрунт зберігайте у сараї або коморі. Перед посівом розсади просто занесіть його в тепло на кілька днів, щоб "прокинувся". Такий чорнозем забезпечить рослинам потужне коріння, швидкий ріст і здорову зелень без зайвих добрив.

