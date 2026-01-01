Как открыть бутылку вина без штопора - простые и безопасные методы дома

Человек наливает вино в бокал. Фото: iStockphoto

Ситуация, когда нужно открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет, случается довольно часто. Есть несколько простых способов, которые помогают справиться с пробкой без специальных инструментов.

Нож вместо штопора

Острый нож легко заменяет штопор: его вводят в пробку на несколько миллиметров и постепенно прокручивают, пока пробка не начнет подниматься. Для лучшего захвата удобнее брать нож с зазубренным лезвием. По схожему принципу работают и ключи с узким заостренным концом.

Теплая вода поможет выбить пробку

Бутылку ставят в кастрюлю с горячей водой, и под действием температуры пробка начинает выходить сама. Метод действенный, но стоит помнить: вино нагреется, поэтому подойдет не для всех случаев. Такой способ работает лучше всего тогда, когда нужно быстро ослабить плотную пробку.

Полотенце и стена — проверенная классика

Дно бутылки обертывают полотенцем и аккуратно постукивают им по стене. Постепенное давление заставляет пробку медленно выдвигаться наружу. Главное — контролировать силу ударов, чтобы не разбить стекло. Этот способ подходит тогда, когда нужно обойтись без острых предметов и лишних инструментов.

Ботинок или сапог как амортизатор

Бутылку ставят в обувь дном вниз и так же легкими ударами ударяют о стену. Благодаря амортизации риск повредить стекло минимален, а пробка выходит постепенно и безопаснее. Этот способ особенно удобен в полевых условиях, когда под рукой нет кухонных принадлежностей.

Плоскогубцы и саморез — самый надежный вариант

В пробку заворачивают короткий саморез, оставляя шляпку наружу, а затем извлекают его с помощью плоскогубцев. Это один из самых стабильных способов, но не подходит для старых вин с хрупкими пробками.

