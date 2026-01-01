Відео
Пробка не проблема — способи відкрити вино без штопора

Пробка не проблема — способи відкрити вино без штопора

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 02:45
Як відкрити пляшку вина без штопора - прості й безпечні методи вдома
Людина наливає вино в келих. Фото: iStockphoto

Ситуація, коли потрібно відкрити пляшку вина, а штопора під рукою немає, трапляється доволі часто. Є кілька простих способів, які допомагають впоратися з пробкою без спеціальних інструментів.

Новини.LIVE розповідає, як легко впоратися з пробкою без штопора.

Читайте також:

Ніж замість штопора

Гострий ніж легко замінює штопор: його вводять у пробку на кілька міліметрів і поступово прокручують, поки корок не почне підніматися. Для кращого захоплення зручніше брати ніж із зазубреним лезом. За схожим принципом працюють і ключі з вузьким загостреним кінцем.

Тепла вода допоможе вибити пробку

Пляшку ставлять у каструлю з гарячою водою, і під дією температури пробка починає виходити сама. Метод дієвий, але варто пам’ятати: вино нагріється, тому підійде не для всіх випадків. Такий спосіб працює найкраще тоді, коли потрібно швидко послабити щільну пробку.

Рушник та стіна — перевірена класика

Дно пляшки обгортають рушником і акуратно постукують ним об стіну. Поступовий тиск змушує пробку повільно висуватися назовні. Головне — контролювати силу ударів, щоб не розбити скло. Цей спосіб підходить тоді, коли потрібно обійтися без гострих предметів і зайвих інструментів.

Черевик або чобіт як амортизатор

Бутилку ставлять у взуття дном вниз і так само легкими ударами вдаряють об стіну. Завдяки амортизації ризик пошкодити скло мінімальний, а пробка виходить поступово та безпечніше. Цей спосіб особливо зручний у польових умовах, коли під рукою немає кухонних речей.

Плоскогубці та саморіз — найнадійніший варіант

У пробку загортають короткий саморіз, залишаючи капелюшок назовні, а потім витягують його за допомогою плоскогубців. Це один із найстабільніших способів, але не підходить для старих вин із крихкими пробками.

Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Раніше пояснювали те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Детальніше розповідали про те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.

вино лайфхаки поради будинок ефективні способи
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
