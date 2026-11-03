Женщина включает стиральную машину. Фото: shutterstock.com

Стиральная машина тратит немало электроэнергии на нагрев воды. Поэтому привычка стирать всю одежду при температуре 40 или 60 °C может незаметно увеличить счета за электричество. В то же время экономия не обязательно означает, что вещи будут выстираны хуже.

При какой температуре следует стирать одежду, чтобы экономить электроэнергию, и какой режим стирки самый экономичный, рассказали специалисты Kertvár, передает Новини.LIVE.

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При какой температуре стирать, чтобы экономить электроэнергию

Нагрев воды — одна из самых энергоемких частей цикла. Чем ниже заданная температура, тем меньше электроэнергии обычно требуется стиральной машине. К тому же прохладная вода помогает цветным вещам дольше сохранять оттенок, а некоторым тканям — форму.

Для большинства повседневной одежды оптимальный выбор — 30 °C. Футболки, рубашки, брюки и другая не слишком грязная одежда обычно хорошо отстирываются при такой температуре, особенно если вы используете современное средство для низкотемпературной стирки.

По данным британской потребительской организации Which?, переход с 40 до 30 °C может снизить потребление электроэнергии за одну стирку примерно на 38%. А при 20 °C экономия может быть еще больше. Тем не менее 30 градусов — это практичный компромисс между чистотой вещей и расходами на электричество.

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Экономить на температуре можно не всегда. Для кухонных полотенец, сильно загрязненной одежды, многоразовых пеленок и белья, которое могло контактировать с возбудителями инфекций, требуется стирка при 60 °C.

Как еще снизить расходы на стирку

Не запускайте стиральную машину ради двух-трех вещей. Лучше собрать полноценную загрузку, но не набивать барабан до отказа, чтобы одежда могла свободно двигаться.

Попробуйте режим Eco, если он есть в вашей машине. Он часто длится дольше, зато обычно потребляет меньше электроэнергии и воды. Сложные пятна лучше обработать средством заранее.

Важно: если вы постоянно стираете в прохладной воде, периодически запускайте цикл очистки барабана в соответствии с инструкцией производителя.

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