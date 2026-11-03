Жінка вмикає пральну машину. Фото: shutterstock.com

Пральна машина витрачає чимало електроенергії на нагрівання води. Тому звичка прати весь одяг за температури 40 або 60 °C здатна непомітно збільшувати рахунки за світло. Водночас економія не обов'язково означає гірше випрані речі.

За якої температури слід прати одяг, щоб заощадити електроенергію та який режим прання найекономніший, розповіли фахівці Kertvár, передає Новини.LIVE.

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За якої температури прати, щоб заощадити електроенергію

Нагрівання води — одна з найенергоємніших частин циклу. Чим нижча задана температура, тим менше електрики зазвичай потрібно машині. До того ж прохолодна вода допомагає кольоровим речам довше зберігати відтінок, а деяким тканинам — форму.

Для більшості повсякденних речей оптимальний вибір — 30 °C. Футболки, сорочки, штани та інший не надто брудний одяг зазвичай добре відпираються за такої температури, особливо якщо ви використовуєте сучасний засіб для низькотемпературного прання.

За даними британської споживчої організації Which?, перехід із 40 до 30 °C може знизити споживання електроенергії на одне прання приблизно на 38%. А за 20 °C економія може бути ще більшою. Проте 30 градусів — практичний компроміс між чистотою речей і витратами на електрику.

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Економити на температурі можна не завжди. Для кухонних рушників, сильно забруднених речей, багаторазових пелюшок та білизни, яка могла контактувати зі збудниками інфекцій, потрібне прання за 60 °C.

Як ще зменшити витрати на прання

Не запускайте машинку заради двох-трьох речей. Краще зібрати повноцінне завантаження, але не набивати барабан до відмови, щоб одяг міг вільно рухатися.

Спробуйте режим Eco, якщо він є у вашій машині. Він часто триває довше, зате зазвичай споживає менше електроенергії та води. Складні плями краще обробити засобом заздалегідь.

Важливо: якщо постійно перете в прохолодній воді, періодично запускайте цикл очищення барабана відповідно до інструкції виробника.

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