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Головна Дім та город Не залишайте подовжувач у розетці: чому це погана ідея

Не залишайте подовжувач у розетці: чому це погана ідея

Ua ru
21 жовтня 2026 19:49
Чому не можна залишати подовжувач у розетці постійно: пояснення фахівців Колаж: Новини.LIVE
Подовжувач у розетці. Колаж: Новини.LIVE

Подовжувач є майже в кожній оселі. Ми підключаємо до нього ноутбук, телевізор, зарядні пристрої та часто забуваємо про нього на місяці, а іноді й роки. Здавалося б, що може статися зі звичайним дротом, який просто лежить за меблями. Проте саме така звичка іноді стає причиною небезпечних ситуацій.

Фахівці Electrical Safety Foundation International пояснили, коли подовжувач може спричинити пожежу та чого категорично не варто робити.

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Чому не варто постійно залишати подовжувач у розетці

Головна небезпека полягає не в самому підключенні до електромережі, а в неправильному використанні пристрою. Подовжувачі призначені насамперед для тимчасового використання. Вони не повинні замінювати стаціонарну електропроводку.

А якщо шнур роками залишається за шафою або диваном, ви можете навіть не помітити, що його ізоляція пошкодилася, а контакти ослабли. Особливо небезпечно, коли дріт затиснутий важкими меблями, проходить через дверний отвір або лежить під килимом. За значного навантаження він нагрівається, а накриття заважатиме відведенню тепла.

Водночас важливо розуміти, що справний подовжувач без підключених приладів за звичайних умов не перегрівається лише тому, що його вилка перебуває в розетці. Проблеми виникають переважно через перевантаження, пошкодження та несправні контакти.

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Які прилади не можна підключати через подовжувач

Найбільшу небезпеку становить потужна побутова техніка. Наприклад, зарядний пристрій телефона споживає значно менше електроенергії, ніж електрообігрівач.

Фахівці рекомендують підключати безпосередньо до настінної розетки:

  • електрообігрівачі;
  • тепловентилятори;
  • електрочайники;
  • потужні кавоварки;
  • мікрохвильові печі;
  • пральні та сушильні машини;
  • холодильники та іншу велику побутову техніку.

Особливо суворе правило стосується портативних обігрівачів. Їх не можна підключати через звичайний подовжувач або мережевий фільтр, адже це може призвести до перегрівання та пожежі. Не варто також з'єднувати кілька подовжувачів між собою. Така конструкція створює додаткові ризики.

Як зрозуміти, що подовжувач небезпечний

Перед використанням перевірте стан кабелю, вилки та розеток. Особливу увагу зверніть на такі ознаки:

  • корпус або вилка помітно нагріваються;
  • з'явився запах плавленого пластику;
  • ізоляція потріскалася чи змінила колір;
  • вилка погано тримається у гнізді;
  • під час роботи чути потріскування.

Якщо помітили щось подібне, припиніть користуватися пристроєм. Пошкоджений подовжувач потрібно замінити, а несправну настінну розетку має перевірити електрик.

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корисні поради подовжувач електричні прилади
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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